Reunión en el Ayuntamiento de Alfafar con los miembros de la empresa de agua. LP

Alfafar espera desde hace seis meses la aprobación del Ministerio para poder reparar su alcantarillado

El Ayuntamiento, ante el retraso en las obras, prepara un plan especial para las lluvias con bombas y tanques para evacuar el agua de las calles

A. Talavera

Alzira

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:11

El Ayuntamiento de Alfafar se prepara para la llegada de episodios de fuertes lluvias y por eso se reunió la semana pasada con la empresa gestora del ciclo integral del agua, Hidraqua con el objetivo de coordinar un plan especial de actuación.

La dana puso de manifiesto la necesidad de contar con medidas adicionales para proteger a la población y minimizar los daños materiales. Este encuentro supone un paso más en la preparación del municipio de cara a la temporada de gota fría, que suele concentrarse en los meses de septiembre y octubre en la Comunitat Valenciana.

Desde hace seis meses, el Ayuntamiento espera la respuesta de TRAGSA y del Ministerio a las memorias presentadas por el consistorio para poder iniciar las obras de reparación del alcantarillado dañado. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado luz verde a los trabajos, lo que mantiene bloqueada la mejora de la red de evacuación de aguas. Esta situación preocupa especialmente al Ayuntamiento, ya que limita la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos extremos.

Mientras llega la autorización para comenzar con la reconstrucción de la infraestructura, Alfafar ha decidido reforzar sus medidas de contingencia. Así, cada vez que el 112 active una alerta por lluvias intensas o dana, se pondrá en marcha un plan de anti inundaciones en coordinación con Hidraqua.

El protocolo establece que se dispondrán de manera inmediata dos o tres cubas de gran capacidad, además de la movilización de los operarios de Hidraqua, quienes contarán con bombas y tanques preparados para evacuar el agua acumulada en aquellos puntos donde la red de alcantarillado no pueda responder adecuadamente. Este dispositivo permitirá actuar con rapidez y evitar que el agua se estanque en calles y zonas residenciales, reduciendo así los riesgos para la ciudadanía.

«Este plan de contingencia es fundamental para proteger a nuestros vecinos y vecinas, pero al mismo tiempo queremos dejar clara nuestra preocupación. Llevamos seis meses a la espera de una solución definitiva y aún no tenemos respuesta para iniciar las obras necesarias. No podemos seguir retrasando la reconstrucción de un sistema que es clave para la seguridad de todo el municipio», señala Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar.

Alfafar refuerza su capacidad de respuesta y demuestra su implicación con la seguridad ciudadana, al tiempo que insiste en la necesidad urgente de desbloquear las actuaciones pendientes en el alcantarillado municipal.

