Una quincena de municipios siguen con el alcantarillado dañado a dos meses de la época de grandes lluvias

Miles de toneladas de lodo que la dana dejó en los municipios afectados todavía siguen presentes en el subsuelo. Después de eliminarlas de casas y ... calles fueron a parar a la red de alcantarillado donde este barro que lo inundó todo se convirtió en una masa dura causando aún más daños en los colectores ya tocados por la misma fuerza del temporal. Por eso, en el balance de desperfectos, las reparaciones en el alcantarillado ocupan un gran porcentaje del dinero ya que se necesitan actuaciones integrales y levantar cientos de calles para conseguir que la red esté otra vez a pleno rendimiento.

Unos trabajos que no han avanzado demasiado pese a que han pasado diez meses de la tragedia. Yes que a dos meses de la época de lluvias los municipios damnificados han tenido que ir actuando con fondos propios ya que están a la espera de las ayudas del Gobierno prometidas para este fin. En concreto, 500 millones que todavía no han sido abonados como ya avanzó LAS PROVINCIAS. Esto supone, que cerca de una veintena de municipios vayan a afrontar el otoño, la época habitual de las lluvias, con su alcantarillado en un estado deficiente o con obras pendientes.

Catarroja, Paiporta, Algemesí, Benetússer, l'Alcúdia, Gestalgar, Chiva, Utiel, Torrent, Sot de Chera, Alfafar, Albal, Sedaví o Godelleta son algunas de las poblaciones que más desperfectos sufrieron y que pese a que se han realizado labores de mantenimiento para aliviar la situación, siguen esperando los fondos estatales para abordar las afecciones de mayor envergadura.

Catarroja, Paiporta, Algemesí, Benetússer, l'Alcúdia, Gestalgar, Chiva, Utiel, Torrent, Sot de Chera, Alfafar, Albal, Sedaví o Godelleta son algunas de las poblaciones que más desperfectos sufrieron y que pese a que se han realizado labores de mantenimiento para aliviar la situación, siguen esperando los fondos estatales para abordar las afecciones de mayor envergadura.

En el reparto de fondos a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento del Ministerio para la Transición Ecológica, Miteco, Catarroja fue la localidad a la que mayor cantidad se le otorgó en el borrador de la resolución de las ayudas que está pendiente de ser aprobado de forma definitiva. Más de 58 millones ya que el 100% de su alcantarillado sufrió alguna afectación. Hacia 80 años que no se actuaba en la red, con domicilios conectados todavía a acequias, y la dana agudizó los problemas. El Ayuntamiento ha ejecutado varias obras de emergencia a la espera de recibir los fondos estatales.

Paiporta es otra de las poblaciones cuya red de saneamiento se vio afectada en su totalidad. Se calcula que hay más de doce kilómetros obstruidos y en septiembre se retomarán algunas de las actuaciones de urgencia. El Ayuntamiento de Paiporta explica que ya en los últimos meses se han realizado trabajos por fases en puntos conflictivos para que no hubiera problemas con las lluvias. En los últimos episodios no hubo problemas significativos aunque es necesaria la sustitución de colectores y tuberías de forma más integral.

En Torrent reconocen que no están preparados para las lluvias. Desde hace meses el Consistorio reclama a la Confederación Hidrográfica del Júcar actuaciones en los barrancos antes del otoño y a eso se suma el mal estado del alcantarillado. En su caso, la valoración de desperfectos supera los cinco millones y pese a que se ha realizado mantenimiento es necesario actuar de forma más contundente para reparar los colectores más afectados.

La valoración de los daños en Algemesí es de las más cuantiosas, supera los 22 millones de euros. Sin embargo, desde el Ayuntamiento explican que pese a los daños «no hay calles colmatadas por lo que en caso de lluvias no debe suponer más problema que antes», explica el alcalde, José Javier Sanchis.

Durante los últimos meses se han desatascado los puntos conflictivos para minimizar las consecuencias del mal estado de la red que además de la dana se debe a su antigüedad.

El alcalde de Algemesí lamenta el retraso en estas ayudas del Gobierno ya que «está paralizando los trabajos en las vías públicas». Esto se debe a que hasta que no se actúe en el subsuelo no se van a realizar otras mejoras en las calles ya que se tiene que levantar todo el asfalto. «El Ministerio todavía está resolviendo alegaciones cuando estas ayudas son muy importantes», concluye Sanchis.

Más de 10 millones fue la valoración inicial de los técnicos del Ministerio en l'Alcúdia. En esta localidad de la Ribera hay zonas en muy mal estado y esto se ha comprobado con los chubascos que se han producido en los últimos meses. La zona de la calle Patraix, por ejemplo, es un punto donde los vecinos se han quejado porque los imbornales no tragan a causa de la acumulación de restos de la riada.

Por su parte, en Beniparrell la afectación en los sumideros no supera el 20% y el alcalde, Salvador Masarosa, explica que «continuamente se está limpiando y no hemos sufrido desbordamiento como en otros municipios».

«Excusas burocráticas»

El Ministerio para la Transición Ecológica está analizando las alegaciones a la resolución de ayudas que se presentó en mayo y por tanto éstas no son definitivas y no se han abonado. Ante esta situación, el Consell volvió a cargar contra el Gobierno por este retraso. El portavoz de Infraestructuras del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, denunció que hay municipios «con un alcantarillado inservible» a pocas semanas del otoño.

«No se puede consentir que a las puertas del otoño y con el temor a nuevas lluvias, los vecinos convivan con problemas de insalubridad y malos olores mientras Sánchez se escuda en excusas burocráticas», insistió González de Zárate, quien también ha advertido de que los ayuntamientos se ven obligados a recurrir a fondos propios a causa de estos retrasos.

González de Zárate ha criticado que el Ministerio no haya resuelto aún el listado definitivo de beneficiarios, pese a que el plazo de alegaciones concluyó en junio, lo que mantiene en suspenso las ayudas para entidades locales y organismos de gestión del agua. Asimismo, ha asegurado que existen retrasos generalizados en el cobro de indemnizaciones por parte de vecinos, agricultores y autónomos, y ha cuestionado la transparencia en la gestión de las ayudas por parte del Ejecutivo.