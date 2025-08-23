Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Retiran lodo de una alcantarilla en Paiporta tras la dana. Txema Rodríguez

Una quincena de municipios siguen con el alcantarillado dañado a dos meses de la época de grandes lluvias

Paiporta, Catarroja o Algemesí, entre los más afectados con daños de hasta 120 millones, mientras el Consell carga contra el retraso del Gobierno en el pago de ayudas

A. Talavera

Alzira

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:03

Miles de toneladas de lodo que la dana dejó en los municipios afectados todavía siguen presentes en el subsuelo. Después de eliminarlas de casas y ... calles fueron a parar a la red de alcantarillado donde este barro que lo inundó todo se convirtió en una masa dura causando aún más daños en los colectores ya tocados por la misma fuerza del temporal. Por eso, en el balance de desperfectos, las reparaciones en el alcantarillado ocupan un gran porcentaje del dinero ya que se necesitan actuaciones integrales y levantar cientos de calles para conseguir que la red esté otra vez a pleno rendimiento.

