La alcaldesa de Torrent defiende la trayectoria profesional de José González Folgado lamenta el daño causado al exasesor de prensa y a su familia tras archivarse una denuncia

P. M. VALENCIA Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:57

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido manifestar públicamente su posición este viernes tras conocerse el archivo del caso que ha afectado en los últimos días a José González, hasta hace unos días jefe de prensa municipal.

«Nos alegramos de que todo se haya aclarado y resuelto en un periodo muy breve de tiempo, tal y como deseábamos, con el máximo respeto por la justicia», ha señalado Folgado. «Hoy podemos afirmar que todas las acusaciones, afirmaciones y opiniones publicadas, sobre esta situación, en relación a José González por parte de la izquierda, de algún medio de comunicación y de una exdiputada socialista, han quedado en nada y han sido archivadas».

La alcaldesa ha recalcado que en un Estado de derecho es fundamental respetar tanto la presunción de inocencia como el trabajo de la justicia. «Desde el primer momento manifestamos nuestro respeto a las actuaciones judiciales y policiales, así como a la persona afectada. Lamentamos que este respeto no se haya manifestado de la misma manera por parte de la izquierda y de algún medio de comunicación», ha afirmado.

Folgado se ha preguntado «quién va a resarcir y restituir ahora el daño causado a su imagen y a su familia». En este sentido, ha pedido «prudencia y responsabilidad a todos los representantes públicos, especialmente en casos tan sensibles como los relacionados con la violencia de género, donde no debe haber colores políticos ni instrumentalización».

La primera edil ha querido también poner en valor la trayectoria de González en el Ayuntamiento: «Quiero agradecer el servicio prestado durante estos dos años, con absoluto sacrificio y dedicación en su trabajo, con el único objetivo e interés de ayudar en el progreso de nuestra ciudad. Le deseo todo lo mejor en su vida personal y profesional, y que alcance los éxitos que merece».

Folgado ha recordado sobre González «no entendemos el clima de hostilidad personal, exacerbado y sin justificación que se ha generado y que venía arrastrándose desde hace un tiempo».

La alcaldesa ha recordado que en situaciones complicadas ocurridas en el propio Ayuntamiento y en órganos dependientes de él, en anteriores mandatos, «siempre mantuve el respeto y la prudencia, incluso siendo portavoz de la oposición, y nunca encontrarán una declaración mía que pusiera en duda la actuación de la justicia».

Asímismo, también ha reprochado la doble vara de medir de la izquierda en actuaciones de casos similares con anteriores gobiernos, e incluso hemos leído a una exdiputada socialista opinando sobre la situación. «Sería deseable, que hubiera tenido la misma contundencia en los casos de anteriores gobiernos municipales socialistas o con con los casos más cercanos en el tiempo, de su partido que están afectando al Gobierno y a ex altos cargos, relacionados con conductas sexistas y prostitución. En asuntos tan graves no puede haber silencio selectivo».

En relación con la solicitud de un informe técnico con motivo de la moción de reprobación presentada al próximo pleno municipal, Folgado ha querido aclarar que «se ha actuado de la misma manera que se ha hecho siempre en este Ayuntamiento y en gobiernos anteriores. En los dos mandatos precedentes, el gobierno del PSOE solicitó más de un centenar de informes técnicos para cerca de un centenar de mociones en ocho años, incluso llegando a pedir hasta tres informes en una misma moción».

Para concluir, Folgado ha subrayado que «este Ayuntamiento seguirá trabajando desde el respeto a la legalidad, a la justicia y a las personas, porque esa es la única forma de servir a Torrent y a sus vecinos con rigor y responsabilidad, con un compromiso firme e inquebrantable con la tolerancia cero frente a cualquier caso de violencia de género».