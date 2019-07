El epicentro de los vertidos al mar Imagen tomada el viernes de una acequia entre Foios y Albuixech causante de los vertidos al mar. / Jesús Signes Acequias de l'Horta concentran la contaminación y los municipios reclaman ayuda para depurar LOLA SORIANO Domingo, 28 julio 2019, 19:02

Los técnicos que tratan de desenmascarar el origen de las aguas fecales que desembocan en el mar están poniendo el foco de atención en las acequias que discurren por l'Horta Nord, en puntos próximos a Foios, Meliana, Mahuella y Albalat dels Sorells, entre otros.

En un paseo por las escorrentías es fácil reconocer un olor intenso que los agricultores no dudan en señalar. «Cuando llueve de forma intensa lo que se ha acumulado de aguas fecales baja porque no todo está conectado a los colectores», indican Antonio Cifuentes y Jesús Real.

Varios alcaldes dejan claro que «esto es un problema estructural de l'horta, no de un pueblo ni de dos», explican Josep Riera y Sergi Ruiz, alcaldes de Meliana y Foios.

Los alcaldes opinan que «es un tema de la mayoría de l'horta y habría que darle una solución global» y añaden que «necesitaremos ayudas porque no podemos hacer frente a estas inversiones».

Riera indica que «en Meliana se ha ido minimizando porque en 2018 pusimos una estación de bombeo en el polideportivo. Invertimos 200.000 euros». Y añade que a la altura del carril bici tienen una canalización, «pero para Roca hace falta otra estación de bombeo y alcantarillado porque el asentamiento está por debajo del colector».

Un hostelero de Roca, Melchor Almela, explica que «llevamos años pidiendo que nos conecten a la depuradora. En Cuiper la han puesto, aquí no ha llegado». Opina que «el problema de las aguas pluviales y fecales no es cosa de un pueblo».

Acequia próxima al barrio de Cuiper. / J. S.

En Foios, el alcalde, Sergi Ruiz, explica que en Cuiper sí pusieron una depuradora «y el crecimiento urbanístico reciente ha permitido hacer dotaciones de saneamiento».

No son pocos los que reconocen que los cascos antiguos pueden tener puntos donde no se haya completado la separación de aguas fecales de las pluviales y añaden que habría que mirar si cuando hay lluvias se saturan o no depuradoras.

Fuentes consultadas del Ayuntamiento de Valencia aclararon que la pedanía de Mahuella está conectada a Benifaraig. Recordaron que sólo hay 49 personas censadas, que como mucho habrá cinco casas sin conexión, y niegan que influya en la playa. La portavoz del PP, María José Catalá, comentó que «cuando Valencia ha vivido los cierres de playas es significativo que de los 3,7 millones presupuestados para alcantarillado y colectores solo se han hecho 298.349 euros, un 8%».

En cuanto a las multas que recomienda poner la Fiscalía a la Junta de Desagüe por el bajo nivel de la Albufera, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, respondió que están estudiando la actuación de la Fiscalía. «En función de las conclusiones se tomarán medidas conforme a la ley».