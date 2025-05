Víctor Elías relata su momento más complicado durante su etapa como Guille en 'Los Serrano': «Me han pegado entre siete»

J.Zarco Valencia Martes, 6 de mayo 2025, 17:16 Comenta Compartir

Víctor Elías se convirtió a inicios del siglo XXI en uno de los niños más populares en España gracias a su papel como 'Guille' en 'Los Serrano'. Sin embargo, su fama también provocó que sufriera bullying en el colegio, tal y como confesó en el Día Mundial contra el bullying el 2 de mayo, de la gracias a la iniciativa Educando contra el bullying de Fundación ColaCao.

«He pasado miedo durante mucho tiempo. Me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele. En esos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas», recordó el actual marido de Ana Guerra.

«En el colegio tenía el mote de 'germenoso', que no tenía nada que ver, pero me llamaban así para que la gente no se acercase a mí», desveló, añadiendo que se tuvo que cambiar de colegio a los 10 años porque no podía más.

Elías, ahora centrado en la música, dio gracias a su familia por la ayuda que siempre le brindó: «Agradezco a mis tíos que tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban».

Además, lanzó un consejo a aquellos niños que sufren acoso: «Un consejo es hablar con nosotros mismos y preguntar como les preguntamos a nuestros padres y familiares: '¿Qué tal estoy?'. Y así intentamos llevarnos mejor con nosotros mismos».

Víctor Elías, que también escribió un libro relatando los momentos más complicados que ha tenido su vida, está actualmente casado con la ex de 'Operación Triunfo' Ana Guerra.

Temas

Telecinco