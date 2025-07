Pelayo Díaz habla de su relación con Pablo Alborán: «Cada uno tiene un momento para abrir un capítulo de su vida»

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 16 de julio 2025, 00:36 Comenta Compartir

Hace unos años, Pablo Alborán y Pelayo Díaz, publicaron un vídeo juntos en redes sociales que desencadenó una oleada de comentarios y rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos. Sin embargo, ninguno de los dos llegó a pronunciarse sobre este asunto.

Por un lado, el artista siempre ha sido reacio a hablar sobre su vida privada de cara a los medios de comunicación y, por su parte, el diseñador siempre escoge muy bien los temas que tratar en sus entrevistas. El pasado viernes, el diseñador acudía al programa '¡De Viernes!' y se le preguntó por ello, pero lejos de confesar qué relación hubo con el artista, el invitado confesaba que es un tema que siempre ha generado mucho interés: «Me han preguntado muchas veces por él», respondía.

El exconcursante de 'Supervivientes' confesó que es un tema «para el que no estoy preparado ahora» porque «cada uno tiene un momento para hablar, para abrir como un capítulo de su vida y ahora no me veo como que es momento para hablar de eso», explicaba. Sin embargo, Pelayo dejaba en el aire la posibilidad de contar algún día lo que tuvo con Pablo Alborán en el pasado. «Igual lo cuento que no, porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo», zanjaba el tema.

Pablo Alborán anunció que era homosexual a través de un vídeo publicado en redes sociales en el año 2020. En la publicación expresó que quería sentirse más libre y feliz, y que su intención con esta noticia era ayudar a otros a sentirse más cómodos con su propia identidad. Aclaró que su orientación sexual no había sido un problema en su ámbito profesional o personal, pero que sentía la necesidad de decirlo para ser completamente libre.