La cantante Natalia Jiménez desvela el reciente diagnóstico de un trastorno: «Es muy difícil vivir así»

La archiconocida cantante madrileña Natalia Jiménez se ha abierto en canal en una entrevista para el canal de Youtube El Interrogatorio, donde ha revelado que sufrió bullying cuando era una niña y ha confesado el reciente diagnóstico de un trastorno. «Me tomaban como una niña tonta, con retraso, me trataban mal, hasta los profesores, porque no entendía cosas sencillas. Si no me interesaba no prestaba atención, vivía en mi mundo», ha declarado la artista.

La artista ha admitido que se le ha diagnosticado Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): «Cuando era pequeña, seguramente hacía cosas muy normales para los demás niños, era introvertida, en lugar de interesarme por lo de los demás, me llamaba la atención algo random, estaba distraída, todo el tiempo, era muy difícil».

Natalia asegura que «es muy difícil vivir así», porque «es como tener cincuenta pantallas de televisión abiertas a la vez y tratar de prestarle atención a una», y hace otra analogía muy ilustrativa: «Siempre he sentido que vivía en 'modo difícil', como si estuviera en un videojuego donde todos los demás jugaban en modo fácil». No obstante, la exmiembro de La Quinta Estación ha admitido respirar tranquila al conocer la noticia, puesto que le ha hecho comprender muchas cosas de su pasado y adquirir «herramientas» para afrontar la enfermedad.

Por otro lado, la cantante lamenta que «el TDAH no solo tiene esa parte simpática de que se te olvidan las cosas, eres despistado, eres hiperactivo; porque tiene otro lado, que es agresivo, que es depresivo, hipersensible».

Tampoco ha querido olvidarse de las consecuencias de este trastorno a nivel profesional. Y es que ha admitido necesitar un teleprompter para los conciertos. «Es frustrante porque no soy capaz de cantar mis canciones, me distraigo cuando camino en el escenario y pierdo dónde estoy en la letra. Desde que tengo uso de razón como cantante, es súper frustrante. Yo tendría que ser capaz de cantar mis canciones y no puedo», ha declarado.

Por último, la artista afincada desde hace años en México, admite que aquellos que padecen de TDAH suelen «ser desordenados, no podemos terminar las tareas, y esas cosas afectan tu vida diaria». Otro de los problemas de estas personas es que tienden a tener la «autoestima baja, porque durante toda nuestra vida nos están corrigiendo, la gente siempre nos está dando un mal feedback: estás haciendo esto mal, estate quieto, no te muevas, no grites…».

Natalia asegura que para afrontar este tipo de enfermedades es clave «tener un buen psicólogo, porque eso cambia la vida de uno», y también «tener compasión por uno mismo».

Natalia inició su carrera en el 2002 como vocalista del grupo La Quinta Estación, alcanzando un gran éxito y reconocimiento a nivel internacional. En su carrera como solista, se destaca como una de las artistas más taquilleras y su música es reconocida en todo Latinoamérica, Estados Unidos y España. Ha grabado duetos con algunas de las principales estrellas de la música, como Marc Anthony, Daddy Yankee o Ricky Martin.

