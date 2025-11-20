Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presentadora valenciana Nuria Roca, en una imagen de archivo. Migue Fernández

Nuria Roca, señalada por el 'delito' que ha cometido en casa de su madre en Valencia

Este gesto de la presentadora de 'La Roca' ha sido muy comentado en redes sociales

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:59

Siempre que puede, Nuria Roca viaja a Valencia para visitar a su familia, algo que ha vuelto a hacer recientemente. Hace unos días, la presentadora de 'La Roca' compartió una imagen en su cuenta de Instagram desde casa de su madre, donde disfrutaba junto a su padre, su tía y su hijo de una inigualable paella valenciana.

«Bon dia! Un poquet de mare »convaleciente«, un poquet de pare, el seu poquet de tía, un trosset de fill i una bona paella», escribía la presentadora de La Roca junto a una imagen en la que aparecían todos sentados alrededor de la mesa, con el arroz en el centro. Sin embargo, hay algo que ha llamado especialmente la atención de todos sus seguidores.

Y es que, a diferencia del resto, Nuria no comió paella, sino que optó por un puré. Algo que muchos consideran «un delito» teniendo delante de sus ojos el mayor manjar valenciano. Aunque no sabemos la razón exacta por la cual Nuria no disfrutó de la paella, la mayoría de los seguidores apuntan a que se debe a la dieta que sigue la presentadora para cuidar su línea.

«Nuria, ¿y con esa paella te comes un puré? Pobre paella...», comenta uno, mientras que otro le reprocha: «Nuria, tocaya, el día que uno va 'ca' la mamá, se salta la dieta y arreglao. Eso es tener fuerza de voluntad», comenta otro seguidor.

