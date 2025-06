Nuria Roca, operada en Madrid por motivos de salud: «Me daba respeto»

Sara Bonillo Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 00:47 Comenta Compartir

Los años no perdonan a nadie. Ni las personas famosas escapan al paso del tiempo, y las consecuencias que este trae. Arrugas, dolor en las articulaciones, dificultad para dormir, calores y pérdida de la visión son algunos de los primeros signos del envejecimiento. Algo que está experimentando ahora Nuria Roca, quien ha decidido poner solución a uno de estos problemas.

Aunque reconocía tener algo de miedo al principio, finalmente la valenciana ha decidido someterse a una intervención para solucionar la presbicia, un problema que sufren muchas personas a partir de los 45 años impidiéndoles ver con claridad los objetos cercanos.

«Poder olvidarte de las gafas cambia completamente tu forma de afrontar el día. Me paso muchas horas leyendo guiones, libros, teleprompters… No es solo una cuestión estética, es también práctica y emocional. Por eso he decidido dar un paso adelante, decir hasta la vista, mala vista y empezar a disfrutar de una mejor calidad de vida», afirmaba Roca en sus redes sociales.

«No me decidí antes porque me daba respeto, miedo incluso, tocar el ojo. Pero cada vez veía peor y era excesivamente dependiente de las gafas. Y mira que al principio me gustaba llevarlas, pero se convirtieron en una esclavitud», añadía. La presentadora valenciana confió para esta intervención en la Dra. Clara Martín de la Clínica Baviera, donde se operó un lunes y ese mismo miércoles ya estaba de vuelta al trabajo y totalmente recuperada.

«Dar las gracias a todo el equipo de @clinica_baviera por ser tan profesionales y tan buenos, y a la Dra. Clara Martín por explicarme tan bien todo el proceso y darme toda la confianza del mundo», concluía Roca.