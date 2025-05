Nuria Roca se sincera sobre lo que sufre actualmente: «Estoy batallando contra ella»

Sara Bonillo Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 01:01 Comenta Compartir

Sofocos, cambios de humor, agobio... Esta es la imagen que a menudo proyecta la sociedad sobre la menopausia, ese momento vital en el que las hormonas experimentan una revolución y el cuerpo de la mujer deja de ser fértil. Si bien estos síntomas son una realidad, esta etapa no es más que eso: una fase más en la vida de toda mujer y de las que ninguna se puede librar, ni siquiera las famosas.

Esto es precisamente lo que está sufriendo ahora mismo Nuria Roca, quien ha compartido durante su visita al podcast 'A solas con Vicky Martín Berrocal', los cambios a los que se está sometiendo su cuerpo. «Me he tenido que comprar una talla más de sujetadores porque tengo los pechos como cuando estaba embarazada. El cuerpo cambia (...) Tendría que tener una rutina de entrenamiento, pero soy un desastre con esto», compartía la valenciana.

A pesar de que la presentadora entró a la cifra de los 50 muy contenta, reconoce que ahora no lo está tanto. «Este verano tuve de repente muchos calores y estoy batallando contra ella» continuaba explicando. Además, durante su visita, también habló de la relación abierta que mantiene con su marido, Juan del Val, con el que lleva más de 27 años casada y tiene tres hijos en común: Juan, Pau y Olivia.

«Creo en las relaciones abiertas. Las entiendo porque ninguna relación está cerrada. Las relaciones se rompen, pero la mía no, fíjate tú», aseguraba Nuria. En esa línea, ahonda: «Tú tienes el compromiso que quieres adquirir con tu pareja. Lo escribí en uno de mis libros. No nos enamoremos más o menos, nos enamoramos antes o después, dependiendo de quién se cruza en tu camino. Si estás satisfecho en una relación, no quieres otra, pero nunca sabes qué pasará», continúa explicando.

Respecto a una posible ruptura entre ambos, Roca aseguraba: «El día que a mí se me cruce alguien, o a Juan se le cruce alguien, o simplemente no quiera estar conmigo, diré qué suerte he tenido de poder estar todo este tiempo. Ya está, pero las relaciones se acaban».