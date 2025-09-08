Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras un mes ingresada
Dnoé Lamiss, en una de sus apariciones en televisión. T5

Muere a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras un mes ingresada

Fue una de las reporteras del programa de humor 'Estas no son las noticias'

J.Zarco

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:52

Dnoé Lamiss, hermana de la colaboradora de televisión Carolina Sobe, ha muerto este domingo a los 53 años después de pasar más de un mes estando ingresada en coma. «Después de muchos días de lucha nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero, hermana», ha escrito su hermana a través de su perfil de Instagram.

En televisión, Dnoé Lamiss se hizo popular entre 2008 y 2010, cuando fue una de las reporteras del programa de humor de Cuatro 'Estas no son las noticias', emitido en la temporada 2008/09. También se convirtió en defensora de su hermana en 'Gran Hermano 11' y en 2019 comentó el 'Sálvame Deluxe' la participación de su hermana en 'GH Dúo'.

La pasada semana Carolina Sobe ya había informado en el programa 'No somos nadie' de Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros, del grave estado de salud en el que se encontraba Dnoé Lamiss: «Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, en la UCI (...) Lleva mucho tiempo malita porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral».

Otro día previo, se había tenido que ausentar cuando recibió una llamada sobre su hermana: «En el hospital donde estaba nos dijeron que tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba. ¿Qué pasó? Que al cambiarla de hospital, nosotros entendimos que la iban a operar y que iba a fallecer. Me dijeron que el traslado era para operarla, entonces yo creo que me volví loca y no supe por dónde tirar».

