Mónica Hoyos, de 'Boom Boom Terremoto' a 'Gran Hermano VIP' La presentadora, modelo y actriz llegó a Telecinco en 1995 | Recientemente ha participado como colaboradora en 'Sálvame Diario', 'Sábado Deluxe', 'MYHYV', 'Sálvame Snow Week', 'Cámbiame VIP' o 'Ven a cenar conmigo: Summer Edition' LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 30 agosto 2018, 23:13

Mónica Hoyos ha sido la primera concursante confirmada del reality show de Telecinco 'Gran Hermano VIP 6'. La presentadora peruana de 41 años llegó a España siendo una niña y vivió su adolescencia en Valencia. Después de pasar por el mundo de la moda e iniciar la carrera de periodismo, se introdujo en la televisión nacional como azafata en el programa musical 'karaoke', de la misma cadena, en 1995. La joven de 23 años, conocida como 'Monica Boom Boom Terremoto' por su papel de cantar y bailar en el concurso, recorrió todo el país junto al presentador Dani Delacámara entregando los premios a los mejores cantantes.

De Telecinco pasó a La1 de Televisión Española para hacer de azafata en 'El precio justo', en 1999. En este programa conoció a Carlos Lozano, padre de su hija Luna y pareja hasta su separación oficial en 2016. La presentadora también combinó la pequeña pantalla con su faceta de actriz en pequeños papeles de series como Gabriela, Géminis, venganza de amor o La Bodeguita, y cameos en varias películas.

La modelo y actriz ha explotado todas la facetas televisivas: 'Sálvame Diario', 'Sábado Deluxe', 'MYHYV', 'Sálvame Snow Week', 'Cámbiame VIP' o 'Ven a cenar conmigo: Summer Edition'. Hoyos volvió a saltar a la fama en 2016 cuando su ya expareja Carlos Lozano participó en 'Gran Hermano VIP 4'. En un primer momento acudió a galas y debates como defensora de su excompañero. Después, estalló la bomba. Las peleas, acusaciones y exclusivas entre Mónica y Carlos -junto a Míriam Saavedra, su novia en ese momento- pasaron de plató en plató. Desde entonces, Hoyos se ha conviertido en habitual de las tertulias televisivas de Mediaset. Ahora ha llegado su momento: participar en el máximo exponente de los concursos VIP: Gran Hermano.

«Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento q me conozcáis para bien o para mal, por eso y por mas, si me atrevo», publicó en las redes sociales tras hacerse oficial su estancia en la casa de Guadalix. ¿Compartirá habitación con su temida enemiga Miriam Saavedra? Las voces suenen en el mundo de la televisión...

