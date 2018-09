Aramís Fuster, la bruja más famosa de España en 'Gran Hermano VIP 6' Telecinco La vidente de 63 años comenzó su carrera televisiva tirando las cartas en el tarot | La pitonisa ha asegurado haber tenido un romance con Barack Obama y Gadafi, ser capaz de atravesar paredes y dormir en la nevera LAS PROVINCIAS Miércoles, 19 septiembre 2018, 21:22

En los pocos días que se lleva emitiendo 'Gran Hermano VIP 6', Aramís Fuster ya ha protagonizado grandes momentos. La pitonesa ha desvelado la razón por la que sus hijos no le hablan, ha confesado que el marido de su madre le apuñaló y ha revolucionado las redes con su entrada triunfal a la casa.

La bruja de 63 años no es indiferente para nadie. Aramís empezó su carrera en la televisión echando las cartas en su programa de tarot y en 2003, la vidente apareció en 'Hotel Glam', donde la audiencia pudo conocerla mejor. Las peleas con sus dos hijos le sirvieron varios programas en 'Sálvame' y sus desmayos y enfermedades han llamado la atención de los medios rosas más de una vez.

Aramís dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP 6'. / Telecinco

Ella misma se declara la máxima autoridad mundial del ocultismo. En el tiempo que lleva en Guadalix, ha contado numerosas historias que han dejado con la boca abierta a sus compañeros. Dormir en neveras para mantenerse joven, haber sido amante de Barack Obama y Gadafi o tener tres carreras universitarias son algunas de sus confesiones.

«Me acuerdo perfectamente de cómo era atravesar los ladrillos. No entré por la puerta, yo no sabía andar. Te podría decir cómo es atravesar un ladrillo, los poros que tiene... Fue un susto de muerte, porque cuando estaba al otro lado ya no sabía salir«, explica Fuster en uno de sus relatos.

Durante su vídeo de presentación al reality aseguró que iba a «meter en cintura» a sus compañeros y ya lo está haciendo. Este miércoles ha discutido con Suso por el trato que se le estaba dando a Angel Garó, responsable de la cocina. Aunque no todo son enemistades, la pitonisa ha hecho buenas migas con la youtuber Verdeliss.

Aramis junto a sus compañeras. / Telecinco

Todos los concursantes de 'Gran Hermano VIP 6'

La primera confirmada ha sido Mónica Hoyos, la chica 'Boom boom terremoto' del concurso musical 'Karaoke'. La presentadora llega al reality show de Telecinco después de una larga carrera delante de las cámaras.

'El Koala' comparte casa con Ángel Garó. Este humorista con mala pata para guardar control ante las relaciones turbulentas frente a las cámaras, entra en Guadalix después de su paso por las tertulias de Telecinco.

Aurah Ruiz. La ex participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' saltó a la fama tras su relación con Kiko Rivera. La joven ha insinuado que acude al reality de Telecinco para pagar las facturas de la hospitalización de su hijo, fruto de su noviazgo con Jesé Rodríguez, ex jugador del Real Madrid.

Oriana Marzoli. Igual que su compañera Aurah, la joven nacida en Venezuela saltó al mundo de la farándula con 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Oriana ha pasado de colaboradora en los programas de telerrealidad como 'Super Vivientes' a participar en ellos.

'El Koala' vuelve a Telecinco después de que su single 'Opá' cumpla 12 años. En 2006 este artista malagueño consiguió que su canción llegara a ser el sexto vídeo más visto de abril de 2006 y colocarse entre los 30 más vistos de la historia de YouTube, con más de 21 millones de reproducciones.

Darek Dabrowski. El mediático ex de Ana Obregón llega a Telecinco después de varios años alejado de las cámaras. Ahora, el modelo polaco intenta recuperar su fama en la casa de Guadalix.

Makoke. Entre los fichajes más sonados está el de la ex de Kiko Matamoros. Así, del «Telecupón» de Carmen Sevilla, la exmodelo pasa a ser una de las concursantes mejor pagadas de 'Gran Hermano VIP 6': más de 20.000 euros por semana.

Suso Álvarez repite en la casa de Guadalix. El joven catalán participará en 'Gran Hermano VIP6' después de pasar por 'Supervivientes', 'Mujeres y Hombres y Viceversa'...

Verdeliss se ha colado entre las caras más conocidas del panorama televisivo. La famosa Youtuber, Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, se ha animado a salir de tu «tribu», la familia de seis hijos y uno que está en camino. Sí, la joven influencer entra a 'Gran Hermano VIP' embarazada.

Chabelita. Entre los nombres más sonados de la sexta edición del reality de Telecinco está el de la hija de Isabel Pantoja. La joven de 22 años entra en la casa de Guadalix con un caché de entre 15.000 y 20.000 euros por semana.

Techi. Todo apunta a que la convivencia con Chabelita será más difícil de lo que ella creía. Techi no solo es la ex novia de Kiko Rivera, sino que estuvo casada con Alberto Isla, con quien Chabelita tiene un hijo.

Tony Spina. Este italiano de 29 años es todo un experto en realities. Como muchos otros personajes televisivos, Spina comenzó su trayectoria en la pequeña pantalla en 'Mujeres, Hombres y Viceversa' donde conoció a Oriana Marzoli.

Miriam Saavedra. La modelo de 24 años no tiene por delante un concurso tranquilo. La ex de Carlos Lozano convivirá con Mónica Hoyos, madre de la hija del presentador y persona a la que culpó de su ruptura.