Juanma Castaño y Paco González, entre los invitados a la boda de Santi Cañizares en Valencia Los compañeros de la Cope han acompañado a su amigo en su tercera boda

Jaime Vázquez García Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:13 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

El exfutbolista del Valencia C.F Santi Cañizares celebra este viernes 14 de noviembre su boda con su pareja de hace 6 meses Noemí, y entre los asistentes ya se destacan algunas de las figuras más conocidas del mundo del deporte y los medios.

Entre los invitados, obviamente, se encuentran el hijo del ex jugador Lucas Cañizares y su novia Carla Asensi, la cual publicó un video en su cuenta de Instagram, el momento donde Lucas leía unas palabras hacía su padre y su nueva pareja.

Vídeo en el cual, podemos ver, al lado de Lucas Cañizares a los periodistas Paco González y Juanma Castallo, acompañado este último por su pareja y también periodista Helena Condis.

A la espera de conocer a más invitados de este importante, es seguro que promete ser un punto de encuentro para personalidades del deporte, el periodismo y celebridades.

Con esta boda, Cañizares inicia una nueva etapa personal mientras sigue vinculado al fútbol a través de su trabajo como comentarista y en actividades benéficas, consolidando su imagen dentro y fuera del campo.