Justin Timberlake revela la enfermedad que padece: «Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante»

Sábado, 2 de agosto 2025, 01:10

El cantante Justin Timberlake ha desvelado a través de sus cuentas en redes sociales que padece la enfermedad de Lyme. Ha sido este jueves, 31 de julio, cuando el intérprete ha reaparecido en Instagram publicando un carrusel de imágenes acompañado con una profunda reflexión en la que ha hablado sobre lo que han supuesto para él los dos últimos años: su última gira y su «lucha» contra «algunos problemas de salud».

«Bueno, como estos dos años increíbles llegan a su fin y espero el futuro, quería escribir algo desde el corazón. No es una tarea fácil tratar de contextualizar el torbellino de la gira – pero, lo intentaré...», arranca diciendo el intérprete. Pero más allá de narrar lo que para él ha sido «la experiencia más divertida, emocional, gratificante, físicamente exigente y, a veces, agotadora», en referencia a su último tour, Timberlake ha querido contar también a sus seguidores «un poco sobre lo que me está pasando».

Tal y como él mismo ha relatado, «he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, no lo digo para que sientas lástima por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de escena. Si has padecido esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, entonces sabes que vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente», ha indicado. «Cuando me diagnosticaron por primera vez, me quedé en shock. Pero, al menos podía entender por qué estaba en el escenario con un dolor nervioso tan intenso, o simplemente sintiéndose agotado o enfermo«, ha añadido. «Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? O, sigue y averígualo. Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contenta de haber seguido adelante», ha reconocido.

Además, el cantante ha reconocido que debido a este problema de salud ha podido demostrar a sí mismo su «gran fortaleza mental». «Me costaba hablar de esto porque siempre me educaron para mantener este tipo de cosas en secreto. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis dificultades para que no se malinterpreten. Comparto todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una forma de estar más conectados. Me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad», ha terminado.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Según la Clínica Mayo, la enfermedad de Lyme está causada por una bacteria llamada Borrelia y se contrae a través de la mordedura de una garrapata. Los síntomas, que incluyen sarpullidos en la piel, dolor y rigidez en el cuello, fiebre, dolores musculares y articulares, cansancio extremo e hinchazón de los ganglios linfáticos, suelen aparecer entre los primeros 3 y 30 días de la picadura y en ocasiones aparecen y desaparecen a lo largo de los años.

Los pacientes tratados con antibióticos en las primeras semanas de la infección suelen recuperarse de forma rápida y completa, mientras que en el caso de aquellos tratados en etapas más avanzadas pueden sufrir daños a largo plazo en el sistema nervioso o articulaciones.

Aparte de Timberlake, otros artistas han revelado padecer esta enfermedad en los últimos años, como Justin Bieber, Avril Lavigne o Shania Twain y es que, según informa Europa Press, se trata de una condición considerablemente frecuente en ciertas partes del noreste de Estados Unidos debido a la gran presencia de garrapatas de patas negras.

