Juan del Val, tajante ante las críticas a las palabras de Nuria Roca: «¿Machista?»

J.Zarco Domingo, 18 de mayo 2025, 02:07 Comenta Compartir

Nuria Roca habló en el pódcast de Vicky Martín Berrocal sobre su relación con Juan del Val y sus palabras han recibido crítica por parte de algunas personas. Este viernes, su marido estuvo en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid y defendió a su mujer.

«Entiendo una relación abierta porque no está cerrada. Ninguna relación está cerrada. Tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja«, aseguró la valenciana. »Pretender que mi pareja solo me vea a mí es de hipócritas. A mí me gusta gustar. Yo tengo mis reglas, mis normas y mis códigos. Y cuando una relación se acaba, pienso en qué bien y qué suerte lo que me he llevado«, añadió la presentadora de 'La Roca'.

Del Val se sorprendía cuando el periodista le preguntó por los comentarios negativos que está recibiendo Nuria Roca: «¿Quién la ha criticado? Ni idea eh, la verdad. Te prometo que no tengo ni idea, ¿cuál es la crítica?», señaló a Europa Press.

Hubo quien consideró esas reflexiones como machistas, algo que el escritor niega en absoluto: «¿Machista? ¿Nuria? pues vale, ¿cómo decirte? o sea, decir a Nuria machista es absolutamente absurdo. no tengo nada más que decir sobre ese tema».

En cualquier caso, el colaborador de 'El Hormiguero' asegura que ella está completamente al margen de la absurda polémica que se ha generado: «Podéis creerme o no, pero vamos, ella evidentemente no se ha enterado, ya te lo digo yo, porque es que no he hablado con ella de esto ni cinco segundos».