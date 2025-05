Nuria Roca asegura que tiene una relación abierta con Juan del Val: «Tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja»

A. Pedroche Sábado, 17 de mayo 2025, 00:27 Comenta Compartir

A la hora de hablar de su vida privada, Nuria Roca es una persona que no tiene vergüenza ni tapujos. Recientemente, la presentadora valenciana se ha pasado por el podcast de Vicky Martin Berrocal. En 'A solas' la conductora de 'La Roca' ha tratado uno de los temas que más interés genera: su relación con Juan del Val. Nuria se ha confesado y ha hablado de la pareja, las infidelidades, las rupturas y su manera de entender el amor en general.

«Entiendo una relación abierta porque no está cerrada. Ninguna relación está cerrada», ha asegurado la presentadora. «Tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja», ha añadido. Con estas palabras Nuria Roca ha querido incidir en que una relación se sostiene porque las dos partes quieren no porque se sientan obligadas. Una visión del libre amor que lleva casi por bandera.

También ha contado como es su día a día con Juan del Val: «A mí me gusta Juan. Yo pienso en irme a cenar y me apetece irme con él, me lo paso bien, nos gustamos. En estos años no te voy a decir que no hay broncas, pero Juan y yo discutimos muy poco, y no tenemos miedo a reconocer nuestros errores».

Berrocal le ha preguntado como ve ella una posible ruptura después de tanto tiempo con Juan y Nuria Roca ha sido contundente: «Para mí, una ruptura no es un fracaso, es una etapa. A veces, una ruptura es una bendición. A lo mejor vengo de padres divorciados, pero no lo veo como algo negativo. Las relaciones se rompen. Si mi pareja me es infiel, ya veré qué hago. No te puedo decir si la voy a dejar o no, veremos».

«Me gusta gustar»

La de Moncada es consciente de que estando en pareja se puede sentir atracción por otras personas: «Pretender que mi pareja solo me vea a mí es de hipócritas. A mí me gusta gustar. Yo tengo mis reglas, mis normas y mis códigos. Y cuando una relación se acaba, pienso en qué bien y qué suerte lo que me he llevado».

