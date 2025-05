Nuria Roca, al preguntarle a quién votó en las últimas elecciones: «Mucha gente se llevaría una sorpresa, pero no lo mismo que Juan»

JZ Martes, 6 de mayo 2025, 01:26 Comenta Compartir

Nuria Roca se ha pasado por el podcast 'Ac2ality' y ha repasado distintas situaciones personales de su vida, entre ellas la relación con su marido Juan del Val. La valenciana trabaja en televisión junto a su marido Juan del Val y ha explicado cuál es la clave para estar juntos tanto tiempo

«Formar un buen equipo, pero es fundamental la admiración para trabajar con tu pareja y con cualquiera. En mi caso, para mí es que me guste mi pareja, que le quiera se sobreentiende. Gustar está infravalorado y es lo más difícil de todo. Que alguien te guste es muy difícil. El día que mi pareja no me guste como me tiene que gustar lo dejaré aunque sea el padre de mis hijos», ha explicado.

Aún así, ha señalado que cada cierto tiempo necesita su espacio: «Todos los años tengo mis vacaciones familiares, que significan sola y alejada de mi familia, quiero ir por mi casa en bragas y quiero que se vayan de casa, les echo».

La de Moncada también se ha pronunciado sobre cómo ve el futuro de su relación: «Juan y yo nos cruzamos de casualidad, y de la misma manera él se puede cruzar y yo también. Siempre hemos vivido nuestra relación con carácter de provisionalidad. No sé que va a pasar la semana que viene, evidentemente cuando tienes hijos y una hipoteca hablas a largo plazo. Pero en realidad, no sé que va a pasar la semana que viene, ojalá estemos juntos».

A Nuria Roca también le han preguntado por qué partido votó en las pasadas elecciones: «No te lo voy a responder porque hay mucha gente que se llevaría una sorpresa y segundo porque creo que hay cosas que tienen que quedar en la intimidad incluso de tu pareja. No voto lo mismo que Juan, es más hay veces que no sé que ha votado él ni él sabe lo que yo. Hay veces que no me ha gustado lo que he visto y he votado en blanco».

Temas

Nuria Roca