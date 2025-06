Juan del Val muestra su cara más oculta: «Si tú no das motivos para que la gente te desprecie, tu vida no merece la pena» El colaborador de 'El Hormiguero' reconoce que oculta cosas a su mujer

Sara Bonillo Valencia Domingo, 15 de junio 2025, 16:48

Durante los últimos meses, la relación entre Nuria Roca y Juan del Val, quienes llevan juntos casi tres décadas, ha sido objeto de críticas y comentarios, especialmente después de que ambos revelaran que mantienen una relación abierta. Después del escándalo que generaron estas palabras, el escritor ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán al confesar que lleva una vida oculta.

El colaborador de 'El Hormiguero', ha expresado en el podcast 'El sentido de la birra', presentado por Ricardo Moya, que ocultar partes de ti a tu pareja o no compartir toda la información con tu compañero o compañera sentimental podría ser una ventaja. «No concibo una vida sin secretos», asegura.

«Se ve como algo malo, pero forma parte de ti. Hay cosas que son íntimas, y que son un secreto porque si. Se puede compartir mucho en una pareja, pero hay un momento que no puede ser, que estás solo ahí, y ahí sale mucha verdad de lo que eres», reflexiona.

«Cuando alguien te dice 'yo no tengo nada que ocultar a mi pareja'... Pues vaya mierda de pareja», continúa diciendo sin ningún tipo de reparo. Pero ahí no acaba la cosa. «Si a ti te cogen el móvil y no te divorcias, te dejan de hablar tus hijos y tus padres, tu vida es un aburrimiento».

Para dejarlo más claro, elevó el ejemplo a lo que pensamos y nunca decimos. «Una vida ejemplar todo el rato en todo momento... Lo que tú piensas sobre tu mejor amigo o sobre alguien que cruzas... si tú no das motivos para que la gente te desprecie, tu vida no merece la pena», concluye diciendo.