Una famosa actriz se queda atrapada en un tren de camino a Valencia durante el apagón: «Estuvimos nueve horas. La gente lo estaba pasando muy mal»

Los famosos de nuestro país también han vivido de forma muy intensa el apagón eléctrico de este lunes. A muchos de ellos les ha pillado fuera de sus casas, como ha sido el caso de Nuria Roca, que se encontraba junto a su familia en Barcelona. «Nos ha pillado juntos en Barcelona… el plan era otro, íbamos a ver La Sonnambula de Bellini al Liceu… yo venía de Madrid, Ruth de Menorca y Alba, Alfred y mi padre desde Valencia», explicaba la presentadora.

Por su parte, la actriz Ana Milán se encontraba de camino a Valencia cuando su tren se detuvo antes de llegar a la ciudad. «Estuvimos nueve horas y conocí a gente súper maja. Ayudamos a gente que lo estaba pasando muy mal», compartía la también presentadora en su cuenta de Instagram.

«Acabé bajándome del tren con Jose, un tipo simpatiquísimo que me rescató con Laura, su mujer. Luego me acogieron en el hotel Only You de Valencia sin reserva», continuaba explicando Milán. «No sé como agradecer a todo el equipo del hotel los ciudados en un día tan difícil como el de ayer. Sois increíbles, de verdad, GRACIAS», afirmaba.

Además, también quiso agradecer a todo el personal de Iryo, la compañía de trenes de alta velocidad, su labor durante estas largas horas de incertidumbre. Por último, la valenciana quiso compartir la conclusión a la que había llegado después de este episodio histórico en España. «He llegado a la conclusión de que nos sobran móviles y nos faltan charlas», terminaba diciendo.