Eva Amaral, asistida de urgencia en su último concierto por una crisis respiratoria La cantante actuó en Tarragona y arrastraba una bronquitis desde hace unas semanas

J.Zarco Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:43 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

Susto con Eva Amaral en su concierto del pasado sábado en Tarragona. La cantante tuvo que ser asistida de urgencia después de una crisis respiratoria como consecuencia de una bronquitis que arrastraba desde hacía unas semanas y también agravada por inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona.

Nada más finalizar el concierto tuvo que ser atendida y posteriormente el grupo explicó en sus redes sociales qué había ocurrido: «Un millón de gracias por llenar el Tarraco Arena y por recibirnos de una forma tan brutal. Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas, y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona».

En cualquier caso, agradecieron el espectacular ambiente que se vivió: «Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí».

Igualmente aclararon cómo se encuentra la artista actualmente: «Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del show. Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias».

Por lo tanto, todo parece indicar que se recuperará pronto y podrá estar en el concierto del próximo sábado 27 de septiembre en La Palma. Todavía quedan cinco fechas de su 'Dolce Vita Tour' y espera afrontarlas en las mejores condiciones posibles.

Temas

Roig Arena