Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
Eva Amaral, en uno de sus conciertos. RC

Eva Amaral, asistida de urgencia en su último concierto por una crisis respiratoria

La cantante actuó en Tarragona y arrastraba una bronquitis desde hace unas semanas

J.Zarco

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:43

Susto con Eva Amaral en su concierto del pasado sábado en Tarragona. La cantante tuvo que ser asistida de urgencia después de una crisis respiratoria como consecuencia de una bronquitis que arrastraba desde hacía unas semanas y también agravada por inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona.

Nada más finalizar el concierto tuvo que ser atendida y posteriormente el grupo explicó en sus redes sociales qué había ocurrido: «Un millón de gracias por llenar el Tarraco Arena y por recibirnos de una forma tan brutal. Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas, y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona».

En cualquier caso, agradecieron el espectacular ambiente que se vivió: «Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí».

Igualmente aclararon cómo se encuentra la artista actualmente: «Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del show. Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias».

Por lo tanto, todo parece indicar que se recuperará pronto y podrá estar en el concierto del próximo sábado 27 de septiembre en La Palma. Todavía quedan cinco fechas de su 'Dolce Vita Tour' y espera afrontarlas en las mejores condiciones posibles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  8. 8 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  9. 9

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Eva Amaral, asistida de urgencia en su último concierto por una crisis respiratoria

Eva Amaral, asistida de urgencia en su último concierto por una crisis respiratoria