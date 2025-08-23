Bunbury zanja el rumor que nació hace 20 años sobre su relación con Amaral El supuesto conflicto se remonta a 2004 cuando Dylan estaba de gira por España

Eva Amaral y Enrique Bunbury son los dos artistas más famosos de Zaragoza. Pero a pesar de ser de la misma tierra o quizás por ello, se ha hablado bastante de cómo se llevan entre ellos. Un rumor que nació hace veinte años sobre un enfado ha generado todo tipo de comentarios desde entonces. Ahora, el excantante de Héroes del Silencio ha zanjado la polémica con un comunicado.

El supuesto conflicto entre ambos artistas se remonta a 2004, cuando el dúo Amaral fue elegido como telonero de Bob Dylan en los siete conciertos de su gira por España. Aquel sueño estuvo a punto de desvanecerse cuando, a falta de tres actuaciones, Juan Aguirre sufrió una lesión en la mano. La organización le propuso a Bunbury actuar en su lugar. Sin embargo, la promotora de los conciertos del artista internacional mantuvo a Eva Amaral como telonera de todos los directos de Dylan, algo que apartó a Bunbury y que, según la teoría de muchos seguidores del artista, provocó que el artista le dedicara el tema 'Puta desgraciada' en el disco que publicó dos años después.

Ahora el tema ha vuelto a saltar a la palestra en redes sociales. Tanto como para que se pronunciara Enrique Bunbury acerca del tema: «La canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan», escribió en sus redes sociales Bunbury. «Pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido», añadió.

Tras la carta del artista, han sido Eva Amaral y Juan Aguirre quienes han querido pronunciarse de manera conjunta. «Agradecemos a Enrique Bunbury que haya desmentido en sus redes esta historia inventada que desde hace 20 años viene siendo excusa para tantos ataques y amenazas», han escrito, en su perfil de X.

«Este tipo de comportamientos no deberían tener cabida ni en redes ni en el mundo y desde luego nunca entre aquellas personas que se supone que aman la música. Agradecemos igualmente sus muestras de respeto, siempre recíproco», ha añadido Amaral.