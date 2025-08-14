Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LP

Arturo Pérez-Reverte dice lo que muchos piensan sobre la Mezquita de Córdoba: «Pienso seguir haciéndolo»

El novelista se muestra tajante sobre la polémica surgida en los últimos días sobre la histórica edificación

D. Merino

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:03

El pasado viernes un pedacito del corazón de los cordobeses ardió junto con el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba. Un suceso que no solo activó las alarmas patrimonioles, sino también una fuerte polémica en redes sociales a raíz de una serie de comentarios del archiconocido novelista Arturo Pérez-Reverte.

El novelista, conocido por títulos como la saga de 'Alatriste' o 'El club Dumas', criticó duramente a quienes celebraron el siniestro, el cual calificó de «tragedia» para la cultura en su cuenta oficial de X, antaño Twitter.

Cabe recordar que el fuego se originó hacia las 21.00 horas del pasado 8 de agosto en la capilla de Almanzor, presumiblemente por un cortocircuito en una barredora eléctrica. Las llamas fueron controladas en menos de hora y media y completamente extinguidas hacia la medianoche. Los daños afectan a aproximadamente 25 metros cuadrados de la estructura de un total de 23.000. Afortunadamente la parte más antigua del edificio no sufrió alteraciones ni daños, según fuentes provinciales.

En este sentido, algunos usuarios procedieron a celebrar el suceso en cuestión, algo que cabreó sobremanera a Pérez-Reverte: «Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto».

La polémica no terminó aquí. Y es que después llegaría un debate sobre la acepción correcta del conjunto monumental. El uso entre el término 'mezquita' o 'mezquita-catedral'. El académico, partidario de utilizar la primera, justificó su elección: «Siempre la llamé así desde que la pisé por primera vez hace sesenta años. Creo que es perfectamente compatible (y de justicia). Y pienso seguir haciéndolo».

El Ministerio de Cultura activó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural y trabaja junto a expertos para evaluar y restaurar las zonas afectadas. Mientras tanto, parte del monumento ha reabierto al público, manteniendo cerradas las áreas dañadas hasta su recuperación.

