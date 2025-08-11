La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos» Está dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren

Arturo Pérez-Reverte suele usar sus redes sociales para recomendar contenidos culturales. Su opinión es muy valorada por los usuarios, pues es uno de los escritores españoles más reconocidos en el mundo. Es autor de obras tan populares como 'La reina del sur', 'El club Dumas' o 'Reina roja'. Algunas de ellas han tenido tanto éxito que han sido llevadas a la pequeña pantalla en forma de serie.

Esta semana, el escritor ha hecho uso de su perfil en X para hablar de la última miniserie que ha visto. Se trata de una producción dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, 'Tierra de mafiosos': «Anoche terminé de ver la primera temporada y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos».

Anoche terminé de ver la primera temporada de "Tierra de mafiosos" (MobLand) y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos. pic.twitter.com/i18FsHmjWR — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 9, 2025

La historia sigue al personaje de Brosnan, el jefe de una familia del crimen organizado que lucha por el poder dentro de un sindicato del crimen global. El poder está en juego cuando los Harrigans y los Stevensons, dos familias del crimen londinense enfrentadas, chocan en una batalla a vida o muerte que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas.

La serie se estrenó el pasado 9 de junio en SkyShowtime y también puede verse en Movistar Plus y Amazon Prime Video.