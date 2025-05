La nueva serie protagonizada por José Coronado basada en una exitosa novela de Pérez-Reverte

J.Zarco Valencia Miércoles, 7 de mayo 2025, 01:01 Comenta Compartir

Netflix ha anunciado este martes 6 de mayo que ya está en marcha el rodaje de 'El problema final' la nueva serie basada en la novela homónima y bestseller de Arturo Pérez-Reverte. La ficción contará con José Coronado como protagonista, justo en un mes en el que la plataforma estrenará 'Legado' que también cuenta con el popular actor en su elenco.

La producción contará con 5 capítulo y «combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época». El reparto se completa con María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

De qué va 'El problema final'

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

Grabaciones

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar el pasado mes de abril, tendrá una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevará a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

