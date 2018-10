Álex Lequio reaparece en público tras su tratamiento contra el cáncer Imagen colgada por Ana Obregón en su red social, junto a Alessandro Lequio y su hijo Alex en Nueva York / LP Tras seis meses de tratamiento en un hospital de Nueva York, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha aparecido ante las cámaras lleno de agradecimiento LAS PROVINCIAS Jueves, 18 octubre 2018, 12:49

Tras seis duros y difíciles meses de tratamiento en un hospital de Estados Unidos luchando contra un cáncer, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, regresaba a su casa el 27 de septiembre a descansar.

No obstante, Álex Lequio no había aparecido aún ante las cámaras hasta que, tres semanas después, se ha celebrado el décimo aniversario de los restaurantes 'Miss Sushi' en Madrid, clientes de la agencia Polar Marketing, de la cual el joven es dueño.

A pesar de su enfermedad, el joven no ha querido abandonar sus compromisos profesionales y se pasó por el photocall de la cadena. Lequio no quiso realizar ninguna declaración durante el evento, porque tal y como escribió en sus redes, «todavía no es el momento».

Simplemente, se centró en agradecer su presencia y mandar ánimos a las personas que padecen la misma enfermdedad: «Miles y miles y más miles de gracias a todos los que han venido hoy», decía en su cuenta de Instagram. «Me hubiera gustado hablar más con el equipo de medios tan maravilloso que ha asistido».

Y es que si algo no le falta al joven es apoyo. Tanto por parte de su familia como de amigos y seguidores. La actriz y bióloga Ana Obregón ha contó en la revista '¡Hola!', cómo recibieron la noticia: «Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si me hubiera bajado de repente el telón de mi vida», reconoce.

Entrevista exclusiva en ¡HOLA!: @AnitaObregon habla por primera vez de los duros momentos vividos por la enfermedad de su hijo https://t.co/Dh1kPUEQG5pic.twitter.com/dj1DaqcjMp — Revista ¡HOLA! (@hola) 3 de octubre de 2018

Otro de los rostros conocidos que más apoyo está mostrando al joven es Paz Padilla. La presentadora de 'Sálvame' en Telecinco, junto con su hija Anna Ferrer, tienen una relación muy estrecha con Lequio y quisieron acercarse al acto para darle todo el cariño posible.

El joven emprendedor también aprovecho en su mensaje de las redes para hablar del evento solidario que está organizando junto con CAICO, de ayuda y cooperación en la lucha contra el cáncer infantil.