Alarma por el empeoramiento de la salud de Bruce Willis: su familia toma una dura decisión El actor ha tenido que ser trasladado a una segunda residencia

JZ Viernes, 29 de agosto 2025, 12:18 Comenta Compartir

Emma Heming, mujer de Bruce Willis, ha actualizado el estado de salud de su marido en el programa 'Good morning America'. Allí ha comunicado el empeoramiento de la salud del actor, visiblemente afectada: «El cerebro de Bruce está fallando», además de comunicar una dura decisión que han tenido que tomar.

«Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que le está fallando el cerebro. El lenguaje está desapareciendo y, como saben, hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es muy, muy distinta», ha asegurado.

Heming todavía cree que su marido la reconoce porque «cuando estamos con él... se ilumina». De igual modo, se pronunció sobre la conexión que tiene con sus hijas: «Nos coge de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos. Él nos corresponde. Ya sabes, le gusta. Y eso es todo lo que necesito, ¿sabes? No necesito que sepa que soy su esposa, que nos casamos ese día, y esto es lo que importa: no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo».

La esposa del intérprete también explicó cómo se percató de los primeros síntomas de la enfermedad: «Para ser alguien muy hablador y muy comprometido, era un poco más tranquilo. Y cuando la familia se reunía, simplemente se metía un poco en sí mismo. Se sentía un poco distante, un poco frío, no como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario me alarmó y me dio miedo. No entendía qué estaba pasando y pensaba: '¿Cómo puedo seguir en un matrimonio que no se parece al que teníamos?'».

Pero uno de los momentos más complicados fue cuando les comunicaron que para su diagnóstico no había «esperanza ni cura». «Salir de allí sin... nada, simplemente nada. Con un diagnóstico que no podía pronunciar. No entendía qué era. Entré en pánico. Solo recuerdo oírlo y no oír nada más. Era como si estuviera en caída libre», admitió.

Dura decisión

La delicada situación provocó que tuvieran que tomar una decisión muy complicada: «Ahora vive en una segunda residencia donde recibe atención médica las 24 horas del día. Es lo que él hubiese querido en este momento y lo que querría para sus seres queridos. Tenerle en casa estaba resultando imposible. Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas». En cualquier caso, ella pasa todo el tiempo que puede con él , desayunando y cenando juntos.

Heming recordó los momentos especiales que todavía deja Bruce Willis: «Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera... Y a veces se le ve ese brillo en los ojos, o esa sonrisa burlona. Me transporto». Aún así, se ha derrumbado al reconocer que esos momentos son muy fugaces: «Es difícil verlo... porque tan rápido como aparecen esos momentos, luego se van». Willis sufre una demencia frontotemperal que le fue diagnosticada en 2023.

Temas

Bruce Willis