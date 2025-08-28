Una mujer es diagnosticada con un cáncer terminal y se acuesta con 200 hombres antes de morir: «El sexo era mi modo de existencia» Molly Kochan relató su historia a través de un pódcast

Molly Kochan recibió la noticia más triste de su vida en el año 2015. Con apenas 38 años, le diagnosticaban un cáncer de etapa IV con metástasis en huesos, cerebro e hígado. Sin embargo, en lugar de hundirse decidió dar un cambio radical en su vida y arrancar una etapa más desconocida para ella hasta el momento.

Finalizó con su matrimonio, en el que aseguró que tenía problemas sexuales, y decidió acostarse con 200 hombres durante el resto de sus días. Su historia fue contada a través del pódcast 'Dying for Sex', narrado por su mejor amiga, Nikki Boyer. De hecho, más tarde se hizo la serie protagonizada por Michelle Williams y Jenny Slate, disponible desde el pasado mes de abril de 2025 en FX y Disney Plus.

«Teníamos dificultades sexuales antes de que llegara el cáncer. Justo antes de que me diagnosticaran, buscaba revitalizar nuestra vida sexual… y entonces apareció el cáncer», señaló ella misma sobre su matrimonio. También reconoció que por su enfermedad le recetaron un nuevo medicamento que provocó que su líbido aumentara de forma notable. Sintió que su cuerpo necesitaba «ser tocado» y se divorció de su marido tras quince años de matrimonio porque «necesitaba otra cosa».

Y comenzó a conocer hombres a través de aplicaciones de citas: «Quería sentirme deseada, libre y presente. No me importaba si me juzgaban o me llamaban loca. Tenía miedo de salir de este mundo sin haber sentido todo lo que aún podía sentir», aseguró.

En el pódcast presentado por su amiga no dudó en contar detalle a detalle toda su experiencia: «El sexo se convirtió en mi modo de existencia. Si el placer era lo único que podía controlar, me aferraría a él con uñas y diente».

Además, era sincera antes de acostarse con cada hombre, a los que llevaba a hoteles baratos o apartamentos de alquiler: «Tengo cáncer. Es terminal. Y quiero ser honesta contigo antes de que sigamos». Afirmó que comenzó a pensar en sí misma: «Por primera vez en mi vida me lo permito. Nadie que tenga fecha de expiración debería preocuparse por cumplir las expectativas de los demás. Por primera vez en mi vida me lo permito. Nadie que tenga fecha de expiración debería preocuparse por cumplir las expectativas de los demás».

Los encuentros también le sirvieron para afrontar un trauma de su infancia, cuando sufrió un abuso sexual cuando era una niña: «¿Es válido querer ser una persona sexual incluso después de haber sido abusada? Sí, lo es», admitió.

Después de grabar el pódcast con su amiga, en diciembre de 2018 ingresó en el hospital y murió unos meses después, en marzo de 2019. Su pódcast, publicado en 2020

