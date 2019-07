La actriz Bella Thorne se suma a las estrellas «pansexuales» Bella Thorne. «Recientemente me dí cuenta de que, en realidad, soy pansexual, y no lo sabía», asegura la ex estrella de Disney Channel EFE Miércoles, 24 julio 2019, 11:33

La actriz y cantante Bella Thorne ha afirmado este martes que es «en realidad pansexual, y no lo sabía», sumándose a las estrellas del espectáculo que reclaman esa indefinición sexual.

En una entrevista con el programa 'Good Morning America', de la cadena ABC de televisión, la otrora estrella infantil de Disney Channel ha explicado que a alguien que es pansexual «le gusta lo que le gusta».

«No tiene por qué ser una chica, o un chico o... tú sabes, un él, una ella, esto o eso», ha dicho Thorne, de 21 años. «Es, literalmente, que te gusta la personalidad, como que te gusta un ser».

Según algunos diccionarios la pansexualidad u omnisexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional hacia las personas sea cual sea su sexo o identidad sexual.

Las personas pansexuales se refieren a sí mismas como «ciegas al género», y afirman que el género y el sexo no son factores determinantes en su atracción romántica o sexual hacia otros, u otras, o todos, o algunas.

Cuando la presentadora del show de televisión Juju Chang le ha preguntado a Thorne sobre su anuncio público por Twitter en 2016 de que era bisexual, la joven cantante la ha corregido.

«Recientemente me dí cuenta de que, en realidad, soy pansexual, y no lo sabía», ha dicho. «Alguien me explicó con detalle qué es eso. Y soy pan(sexual)».