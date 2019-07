Qué significa ser pansexual y al menos 8 famosos que reconocen que lo son Bella Thorne. Los pansexuales no sienten atracción por un único género y el sexo no es lo único que les seduce de una persona EFE Jueves, 25 julio 2019, 20:05

Hace unos días la actriz y cantante Bella Thorne», aseguró que es «en realidad pansexual, y no lo sabía». Y como ella, muchos no sabían ni siquiera lo que significa el término pansexualidad, que la RAE define como la «tendencia a encontrar en toda conducta una motivación sexual». Es decir, el término describe una atracción por varios sexos e identidades de género.

Bella Thorne lo explicó de otra manera más gráfica. «Me gusta lo que me gusta. o tiene por qué ser una chica, o un chico o... tú sabes, un él, una ella, esto o eso», dijo la exestrella de Disney. «Es, literalmente, que te gusta la personalidad, como que te gusta un ser. Alguien me explicó con detalle qué es eso. Y soy pan(sexual)».

Según algunos diccionarios la pansexualidad u omnisexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional hacia las personas sea cual sea su sexo o identidad sexual.

Las personas pansexuales se refieren a sí mismas como «ciegas al género», y afirman que el género y el sexo no son factores determinantes en su atracción romántica o sexual hacia otros, u otras, o todos, o algunas.

Alan Cumming, la actriz y cantante Janelle Monae o la cantante y compositora estadounidense Lauren Jauregui, Asia Kate Dillon, la activista Jazz Jennings o Brendon Urie también han reconocido ser pansexuales. «Estoy segura de que podría enamorarme de cualquier persona siempre que su alma fuera genuina. Eso es todo lo que realmente me importa. No me importa el físico», explicó Jáuregui.