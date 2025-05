Tortillas, croquetas y alma de barrio: así es el nuevo local que emerge en la plaza Honduras

Después de consolidarse como uno de los referentes en los mercados gastronómicos más populares de Valencia, Sibarita da un paso más y estrena su primer ... local propio en la ciudad. Lo hace en el barrio de la plaza de Honduras, concretamente en la calle Serpis número 54, con la misma filosofía que les ha llevado al éxito: cocina honesta, recetas caseras y mucho sabor. La reciente apertura supone un salto cualitativo para la firma, que ya cuenta con presencia en el Mercado de la Imprenta y en el Mercader Cabanyal, donde sus tortillas y croquetas de autor han conquistado a miles de comensales. Pero esta vez, el proyecto adquiere una nueva dimensión. El local, amplio y versátil, permite desarrollar propuestas más ambiciosas y ofrecer una experiencia más completa. «Queríamos un sitio donde poder hacer lo que nos gusta, sin limitaciones. Teniendo el control absoluto de la calidad, el servicio y la experiencia», señala Iván Fernández, CEO de Sibarita.

Desde que aterrizaron en la escena gastronómica local en 2023, sus recetas han dado mucho que hablar. Con una tortilla de patata fluida con cebolla caramelizada lograron el segundo premio en la categoría de receta clásica del campeonato nacional 'The Best Tortilla', celebrado el pasado octubre en Valencia. Aquel reconocimiento marcó un antes y un después para este proyecto, que no ha dejado de crecer.

En su carta no faltan las croquetas —uno de sus grandes emblemas— elaboradas al momento, cremosas por dentro y crujientes por fuera. Las hay para todos los gustos: desde las más clásicas como jamón ibérico o carrillera, hasta versiones más sofisticadas como cecina con parmesano o gambón rojo. En cuanto a las tortillas, se mueven entre el respeto a la tradición y la innovación: la clásica convive con propuestas como trufa, sobrasada o carbonara italiana.

Pero hay más: bravas Sibarita, huevos rotos con jamón, oreja a la plancha, pinchos variados y postres caseros amplían una carta pensada para saborear sin prisas. «Es una cocina sencilla que respeta los sabores de siempre», apunta Miguel Álvarez, socio y chef de Sibarita.

El nuevo local está diseñado para acompañar al cliente durante todo el día. Desde los almuerzos típicos valencianos hasta cenas maridadas o copas al anochecer. «Acompañamos a los clientes a lo largo del día, desde el primer café de la mañana hasta las copas de la noche, ofreciendo una experiencia gastronómica completa», añade Bárbara Fernández, directora de comunicación y marca.

El espacio, con capacidad para 54 personas entre sala interior y terraza, combina elementos industriales con detalles cálidos como la madera, reflejando el equilibrio entre tradición y modernidad que define a Sibarita. «Un sitio donde sentirse a gusto, como en los bares de toda la vida, pero con un punto más cuidado», subraya su fundador. Además, para quienes prefieren disfrutar en casa, el servicio está disponible en plataformas como Glovo y Uber Eats.

¿Y ahora qué?

Sibarita no se detiene. Aunque su prioridad es consolidar este nuevo espacio, el equipo ya estudia su expansión a otro municipio valenciano y, a medio plazo, a Madrid. Sin fechas cerradas todavía, el objetivo es seguir creciendo con paso firme, apostando por la creatividad y el producto bien tratado.

Más que un restaurante, Sibarita pretende ser ese refugio cotidiano al que siempre apetece volver. Un lugar donde el buen comer y el buen vivir se dan la mano en cada plato.