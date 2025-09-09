Seis restaurantes de la Comunitat aspiran al título de mejor apertura del año Los premios convocados por The Fork incluyen una amplia representación de la gastronomía valenciana, la más nutrida del palmarés junto a Castilla y León

Seis restaurantes de la Comunitat aspiran a llevarse el título de mejor apertura del año, una distinción que impulsa el portal 'The Fork' a partir ... de las aportaciones de la clientela que reserva mesa a través de su web. Se trata de Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga (en Valencia capital), Terra (en Cullera) y Vermuda (en Alcocéber, Castellón), que forman parte del total de 41 establecimientos que competirán en el certamen. La representación valenciana, que es la más nutrida, empatada con Castilla y León, se someterá al dictamen de un prestigioso jurado, integrado por 58 chefs españoles con Estrella Michelin: Dabiz Muñoz, los hermanos Torres, Paco Morales, Martín Berasategui y Elena Arzak, entre otros.

Desde esta semana y hasta el próximo 19 de octubre, los usuarios de la plataforma de reservas tendrán la posibilidad de votar a sus aperturas favoritas entre la selección realizada por el jurado, a través de la página web oficial de TheFork Awards. El más votado recibirá el reconocimiento People's Choice Award. Para Sergio Sequeira, country manager de España y Portugal de TheFork, «celebrar la cuarta edición de nuestros premios en España es un orgullo y una apuesta de éxito para nuestra compañía. Se trata de un gran impulso para continuar posicionándolos como los galardones más importantes de la restauración emergente en nuestro país».

