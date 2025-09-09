Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julia y Alex, de Barbaric, uno de los restaurantes seleccionados.

Seis restaurantes de la Comunitat aspiran al título de mejor apertura del año

Los premios convocados por The Fork incluyen una amplia representación de la gastronomía valenciana, la más nutrida del palmarés junto a Castilla y León

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:24

Seis restaurantes de la Comunitat aspiran a llevarse el título de mejor apertura del año, una distinción que impulsa el portal 'The Fork' a partir ... de las aportaciones de la clientela que reserva mesa a través de su web. Se trata de Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga (en Valencia capital), Terra (en Cullera) y Vermuda (en Alcocéber, Castellón), que forman parte del total de 41 establecimientos que competirán en el certamen. La representación valenciana, que es la más nutrida, empatada con Castilla y León, se someterá al dictamen de un prestigioso jurado, integrado por 58 chefs españoles con Estrella Michelin: Dabiz Muñoz, los hermanos Torres, Paco Morales, Martín Berasategui y Elena Arzak, entre otros.

