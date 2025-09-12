Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Herrera, en una taberna en una fotografía de archivo. LP

La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat

El locutor y periodista visita los municipios de Benimantell, Guadalest y Dénia donde elogia sus arroces y unas «originalísimas bravas»

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:25

Hay a quien le gusta tumbarse en la playa, otros prefieren atarse las botas y hacer senderismo y una mayoría cada vez más abrumadora prefiere ... sentarse a una mesa para degustar la gastronomía patria. Esta última opción es la que pone en práctica el locutor y periodista Carlos Herrera cada vez que su trabajo se lo permite. Reconocido gourmet, cuenta con un paladar entrenado a base de visitar restaurantes por toda España y que bien le han valido una cuenta de Instagram con 426.000 seguidores que siguen de cerca sus pasos por las mejores mesas. En esta ocasión, la ruta le llevó por la Comunitat Valenciana, concretamente por la provincia de Alicante, donde comió en tres restaurantes y compartió su experiencia en las redes sociales.

