La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat

Hay a quien le gusta tumbarse en la playa, otros prefieren atarse las botas y hacer senderismo y una mayoría cada vez más abrumadora prefiere ... sentarse a una mesa para degustar la gastronomía patria. Esta última opción es la que pone en práctica el locutor y periodista Carlos Herrera cada vez que su trabajo se lo permite. Reconocido gourmet, cuenta con un paladar entrenado a base de visitar restaurantes por toda España y que bien le han valido una cuenta de Instagram con 426.000 seguidores que siguen de cerca sus pasos por las mejores mesas. En esta ocasión, la ruta le llevó por la Comunitat Valenciana, concretamente por la provincia de Alicante, donde comió en tres restaurantes y compartió su experiencia en las redes sociales.

Enclavado en la comarca de la Marina, Herrera recorrió las sinuosas carreteras hasta detenerse en Benimantell, donde se ubica Ca Rafel, todo un templo para los amantes de la comida de montaña. Sabores de toda la vida y producto de temporada marcan la carta de este restaurante, pero el comunicador de la cadena Cope se decantó por una de las estrellas de este local: el arroz al horno, un plato lleno de sabor gracias a las costillas de cerdo y los embutidos de la zona.

El periodista elogió el arroz al horno, del que dijo en su cuenta de Instagram: «Nos ha hecho felices». Sin embargo, la felicidad se veía en la cara de Rafa y Juani, al frente de este negocio familiar, quienes no dudaron en inmortalizar la visita con una fotografía con Carlos Herrera en la puerta de este local, que cuenta con la 'olleta de blat' como el otro plato estrella. Se trata de una receta en la que se utiliza el trigo en lugar del arroz, ya que era lo que se cultivaba en la zona.

El prestigioso locutor no quiso abandonar la zona y a menos de dos kilómetros se sentó en la mesa de Venta Guadalest, un restaurante enclavado en Guadalest, uno de los municipio catalogado como de los más bonitos de España y que cuenta con un castillo y un embalse rodeado de montañas como uno de los principales atractivos.

Sentado en una mesa en la terraza del local, Herrera se muestra de esta guisa en las redes sociales en las que escribe: «La sierra alicantina, donde respirar aire puro. Os aconsejo Venta Guadalest. Magnífico». Pescados y carnes están muy presentes en la carta de este restaurante, donde no faltan las ensaladas y pasta cuando el sol aprieta y los platos de cuchara cuando el frío se deja sentir en la zona. Los embutidos locales, sobre todo la sobrasada, también se han buscado un hueco en el recetario de esta casa, que lleva abierta desde hace 20 años.

Para su última parada en la provincia de Alicante, Carlos Herrera eligió la playa de la Almadraba de Dénia. Allí, en primerísima línea, se encuentra ubicado Llum, un restaurante que tiene en el Mediterráneo a su mejor despensa para nutrir una carta repleta de pescado y marisco, sin olvidar un extenso elenco de arroces.

El presentador de 'Herrera en Cope' no dudó en elogiar este restaurante y recomendarlo a sus centenares de miles de seguidores. «Unas originalísimas bravas, además de un arroz perfecto, caracterizan esta casa de mi amiga Luz Ferrer, junto a Dénia y frente al mar. Restaurante Llum».