Carlos Herrera, en imagen de archivo. JM Serrano

Carlos Herrera se rinde a Juan Roig: «Debería haber por comunidad uno como él»

El periodista elogia que haya puesto en marcha el Roig Arena

J.Zarco

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:43

El Roig Arena se ha convertido en uno de los nuevos emblemas de Valencia. El pabellón en el que jugará Valencia Basket sus partidos también servirá para multitud de eventos como, entre ellos conciertos que reunirán a muchas de las estrellas de la música. El recinto se inauguró oficialmente el pasado sábado con un homenaje a Nino Bravo.

Este nuevo icono de la ciudad ha despertado la admiración en España, y una de las voces que se ha pronunciado para alabarlo ha sido el periodista de la cadena Cope Carlos Herrera, que también ha valorado de forma muy positiva la figura de Juan Roig.

«Nos quitamos el sombrero ante la capacidad de algunos empresarios para crear cosas positivas donde no las había. La ciudad de Valencia tiene ahora un pabellón multiusos que lleva el nombre de Roig Arena y ha puesto 400 millones de su bolsillo para ese pabellón futurista que va a ser sede de Valencia Basket», señaló.

El locutor de radio desea más empresarios como el dueño de Mercadona: «Un pelotazo para la capital valenciana, debería haber un Juan Roig por comunidad como mínimo, bueno muchos. El día de la apertura vendieron el 75% de las entradas con 14 eventos donde han colgado el cartel de no hay billetes. Todavía va a ser más atractivo ir a Valencia, más de lo que ya es».

La inversión en el Roig Arena alcanza los 400 millones de euros, sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. Se estima que, como mínimo, impactará en más de 150 millones de euros en la economía valenciana hasta septiembre de 2026.

