Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

Qué se come y cuánto cuesta el restaurante Deesa de Quique Dacosta, con dos estrellas Michelin

Está ubicado en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:03

La Guía Michelin es la que marca la batuta de la gastronomía mundial, y es que pocos reconocimientos mayores se pueden conseguir en el mundo culinario que el de entrar en codiciada guía francesa, de la que forma parte con dos estrellas Michelin el restaurante Deesa de Quique Dacosta, ubicado en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

En Deesa -que significa diosa en valenciano- los platos ven la luz en varios menús degustación: uno llamado «Históricos Quique Dacosta», una fusión entre los platos más emblemáticos de su triestrellado restaurante en Dénia y las creaciones con identidad propia desarrolladas en Deessa, así como «Contemporáneo Quique Dacosta». Entre semana, bajo el apelativo «Chronos», también hay una versión reducida de ambos menús.

Menú Históricos

Pincha aquí para ver el menú

Menú Contemporáneo

Pincha aquí para ver el menú

Menú Chronos

Pincha aquí para ver el menú

