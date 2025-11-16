Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Ángel Revilla en una imagen de archivo. EFE

El restaurante donde Miguel Ángel Revilla ha vuelto a encontrar la auténtica paella valenciana

El cántabro ha hecho una parada en Valencia para degustar el plato por excelencia

A. Pedroche

A. Pedroche

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Miguel Ángel Revilla es una de las figuras más conocidas de la política española desde la transición. Fue secretario general del Partido Regionalista de Cantabria desde 1988 hasta 2025. Fue presidente de Cantabria entre 2003 y 2011, y posteriormente, entre 2015 y 2023. Ahora está alejado de la política, que no del foco mediático. Su batalla legal con el rey emérito Juan Carlos I ha acaparado portadas y ha abierto telediarios.

A sus 82 años Revilla tiene una agenda muy movida. Sigue disfrutando de su faceta como escritor y acudiendo a diferentes ponencias y actos. El pasado viernes, 14 de noviembre, recibió en Cartagena el Premio Obispo Gallego. Sin embargo, en su camino a la ciudad murciana, decidió hacer una parada en Valencia para degustar el plato por excelencia de esta tierra.

Él y su mujer estuvieron en el restaurante L'Alter de Picassent. Lo ha compartido en redes sociales. Ambos degustaron una paella que, según el propio Revilla, le ha vuelto a recordar la «auténtica paella valenciana». Y es que por lo visto, el cántabro guarda un gran recuerdo de la Comunitat Valenciana. Explica en el post que en 1964 fue sargento en el cuartel de artillería de El Saler. La paella era de verduras y conejo. La ha calificado como un 10.

L'Alter es uno de los referentes valencianos de la cocina de la paella y el arroz. Posee una trayectoria de más de cuatro décadas de vida y tres generaciones a sus espaldas. Hoy por hoy, el restaurante l´Alter sigue ofreciendo las que para muchos son las mejores paellas de la provincia de Valencia. Están preparadas con leña de naranjo e ingredientes tradicionales.

