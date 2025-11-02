Miguel Ángel Revilla, sobre Juan Carlos I: «Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos» El expresidente de Cantabria está inmerso en una batalla legal con el emérito

A. Pedroche Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:22 | Actualizado 01:32h.

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a hablar sobre la figura de Juan Carlos I. El que fuera presidente de Cantabria ha tenido sus más y sus menos con el emérito. Los dos eran amigos. Al menos hasta 2012. En aquel momento saltaba la noticia del accidente del todavía monarca en Botsuana, y que terminaría costándole la corona. También entonces se supo de su relación con Corinna Larsen. Según 'Informalia', Revilla fue el escogido por Casa Real para hacer entrar en razón al monarca. No pudo y encima comenzó una enemistad entre ambos.

Entre 2022 y 2025 Revilla hizo una serie de declaraciones bastante duras sobre Juan Carlos I. Lo llegó a definir como «un evasor fiscal» y «un delincuente fiscal». El emérito le interpuso una demanda por las declaraciones «injuriosas» que este se había encargado de diseminar por platós y entrevistas varias. El proceso todavía sigue abierto y le reclama 50.000 euros.

Ahora, tras salir a la luz que Juan Carlos I prepara sus memorias, Revilla ha vuelto a hablar de él en televisión. El rey emérito se queja de no recibir pensión tras «cuarenta años de servicio a España». Ha defendiendo que «España le debe respeto y gratitud». Asimismo, trata algunos aspectos más privados como la relación con su hijo o los 100 millones de dólares recibidos en 2008 procedentes de Arabia Saudí, afirmando que «era un regalo que no supo rechazar».

Ante esa afirmación el cántabro no se ha mordido la lengua. Ha contestado en el programa LaSexta Xplica. «Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos en España, como hacemos todos», ha comenzado diciendo. «Cuando yo me jubile tendré mi pensión por haber cotizado desde que tenía 25 años y haber pagado impuestos religiosamente sin ningún tipo de fraude. Él se ha declarado apátrida fiscal, ya no es contribuyente en España. Exigir una pensión en esas condiciones me parece exagerado», ha afirmado.

También ha ironizado sobre que está exigiendo cobrar una pensión en España mientras que reside en Emiratos Árabes, uno de los países más lujosos del mundo: «No parece que esté en una situación de paupérrima vida económica»