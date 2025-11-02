Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Revilla en una imagen de archivo. Javier Cotera

Miguel Ángel Revilla, sobre Juan Carlos I: «Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos»

El expresidente de Cantabria está inmerso en una batalla legal con el emérito

A. Pedroche

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:22

Comenta

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a hablar sobre la figura de Juan Carlos I. El que fuera presidente de Cantabria ha tenido sus más y sus menos con el emérito. Los dos eran amigos. Al menos hasta 2012. En aquel momento saltaba la noticia del accidente del todavía monarca en Botsuana, y que terminaría costándole la corona. También entonces se supo de su relación con Corinna Larsen. Según 'Informalia', Revilla fue el escogido por Casa Real para hacer entrar en razón al monarca. No pudo y encima comenzó una enemistad entre ambos.

Entre 2022 y 2025 Revilla hizo una serie de declaraciones bastante duras sobre Juan Carlos I. Lo llegó a definir como «un evasor fiscal» y «un delincuente fiscal». El emérito le interpuso una demanda por las declaraciones «injuriosas» que este se había encargado de diseminar por platós y entrevistas varias. El proceso todavía sigue abierto y le reclama 50.000 euros.

Ahora, tras salir a la luz que Juan Carlos I prepara sus memorias, Revilla ha vuelto a hablar de él en televisión. El rey emérito se queja de no recibir pensión tras «cuarenta años de servicio a España». Ha defendiendo que «España le debe respeto y gratitud». Asimismo, trata algunos aspectos más privados como la relación con su hijo o los 100 millones de dólares recibidos en 2008 procedentes de Arabia Saudí, afirmando que «era un regalo que no supo rechazar».

Ante esa afirmación el cántabro no se ha mordido la lengua. Ha contestado en el programa LaSexta Xplica. «Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos en España, como hacemos todos», ha comenzado diciendo. «Cuando yo me jubile tendré mi pensión por haber cotizado desde que tenía 25 años y haber pagado impuestos religiosamente sin ningún tipo de fraude. Él se ha declarado apátrida fiscal, ya no es contribuyente en España. Exigir una pensión en esas condiciones me parece exagerado», ha afirmado.

También ha ironizado sobre que está exigiendo cobrar una pensión en España mientras que reside en Emiratos Árabes, uno de los países más lujosos del mundo: «No parece que esté en una situación de paupérrima vida económica»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Miguel Ángel Revilla, sobre Juan Carlos I: «Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos»

Miguel Ángel Revilla, sobre Juan Carlos I: «Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos»