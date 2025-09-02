El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

Todo en torno al nuevo restaurante de Dani García en Valencia era una incógnita. Una enorme lona que cubría la fachada de los antiguos cines ... Aragón se encargaba de ello. Durante los dos años de reformas, la única pista era una cartel en el que se podía leer un escueto 'coming soon'. Hace unas semanas, esa incertidumbre se despejó al anunciarse que el local abrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre. Faltaba dar otro paso, anunciar el nombre con el que se ha bautizado al nuevo proyecto del estrellado cocinero andaluz. Se ha desvelado este martes; Alegal será el nombre del desembarco valenciano del propietario de los restaurantes Smoke Room, Tragabuches, Leña, BIBO o Lobito de Mar.

La empresa valenciana 'Empieza el baile' será la encargada de la gestión diaria del restaurante, pero sera el Grupo Dani García el que se ocupará de toda la oferta gastronómica de un local que, antes de su apertura, ha creado una gran expectación.

Con un espacio de 1.500 metros cuadrados, el restaurante, que tendrá acceso desde la avenida Aragón y la del Puerto, podrá dar servicio a 300 comensales con un ticket medio de 35 a 50 euros. El chef malagueño ya revolucionó en su día la cocina en Marbella, su ciudad natal, donde siempre ha defendido el uso de productos locales. Su desembarco en Valencia supone elevar aún más la amplia oferta gastronómica de primer nivel que cuenta en estos momentos la ciudad del Turia.