Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
Una joven observa la imagen que cubre el restaurante de Dani García en Valencia. JOSÉ LUIS BORT

El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

El local se llamará Alegal, se inaugura el próximo 18 de septiembre y es fruto de la colaboración del chef malagueño con unos jóvenes empresarios valencianos

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:41

Todo en torno al nuevo restaurante de Dani García en Valencia era una incógnita. Una enorme lona que cubría la fachada de los antiguos cines ... Aragón se encargaba de ello. Durante los dos años de reformas, la única pista era una cartel en el que se podía leer un escueto 'coming soon'. Hace unas semanas, esa incertidumbre se despejó al anunciarse que el local abrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre. Faltaba dar otro paso, anunciar el nombre con el que se ha bautizado al nuevo proyecto del estrellado cocinero andaluz. Se ha desvelado este martes; Alegal será el nombre del desembarco valenciano del propietario de los restaurantes Smoke Room, Tragabuches, Leña, BIBO o Lobito de Mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  3. 3 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  4. 4 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  5. 5 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  6. 6 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  7. 7

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, una de ellas cuando ya estaba en el suelo
  8. 8 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre