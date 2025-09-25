El nuevo concepto de brunch en Valencia: del corazón de la Albufera al centro de la innovación en la Marina

Desayunar con vistas al mar es el inicio soñado de cualquier jornada laboral. Hacerlo con una propuesta gatronómica que se saludable, ecológica y de proximidad ... es ya un lujo al alcance de muy pocos. O al menos eso era hasta ahora. Puede que la propuesta de Grupo El Alto para su restaurante FRONT, ubicado en la antigua estación marítima de la Marina, que se ha convertido en el epicentro de la innovación empresarial desde la llegada de The Terminal Hub, revolucione esa concepción.

De la mano del chef Juan Torres, El Alto busca consolidar su establecimiento de la Marina como un lugar de referencia para «conectar personas» a través de la gastronomía. En su primer año de vida junto a The Terminal Hub, la propuesta siempre ha mantenido la idea de que la gastronomía mediterranea «honesta y cercana» es «un punto para encontrarse y crear comunidad», como explica Ignacio Aliño, consejero delegado de Grupo El Alto.

Precisamente, la búsqueda de esa cercanía es lo que ha llevado a los responsables de FRONT a reinventarse con el propósito de ofrecer una carta repleta de novedades con vistas a esta nueva temporada sin perder la esencia del proyecto. ¿El resultado? Un nuevo concepto de brunch, que también se trasladará a las comidas, en el que el origen del producto cobra especial relevancia. La apuesta de El Alto para este nuevo capítulo pasa por la creación de una huerta propia a orillas de la Albufera que servirá para abastecer de producto fresco y de temporada a todos los restaurantes del grupo.

La idea del equipo de FRONT es cosechar aquellos productos que luego se plasmarán en los platos para mantener esa identidad basada en la cocina mediterránea. «Nuestra cocina empieza en la tierra», comenta Juan Torres, chef encargado de trasladar al plato todo ese cultivo recogido en una parcela de 4.500 metros cuadrados ubicada en Pinedo y regada por las acequias próximas a la Albufera.

La focaccia de tomate valenciano, la tortilla de verduras de la huerta o los zumos naturales forman parte de la nueva propuesta «ligera y mediterránea» que pretende encandilar a nómadas digitales y empresarios de envergadura que han encontrado su segunda casa en The Terminal Hub. El lujo de iniciar la jornada laboral con un brunch a orillas del mediterráneo con producto de kilómetro cero y de temporada ya no es una utopía.

Más allá de los desayunos y almuerzos, la nueva carta de FRONT también incluye platos de cuchara para este otoño e invierno en los que su nueva huerta también es protagonista como legumbres veganas con tataki, verdinas con hongos y fabes con verduras. Como dice Juan Torres, «un proyecto de tradición, pero con un único hilo conductor: la naturaleza en tu mesa».