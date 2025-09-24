Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
Matías Sepúlveda, Rafa Higón y Jesús Muñoz. LP

La nueva vida del histórico Bodegó de la Sarieta en El Carmen

El empresario Rafa Pérez Higón abre Barravás, una cocina con alma que mantendrá vivo el espíritu de la mítica Olga Poliakoff en la coctelería La Marxa

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:09

Se ha tornado algo complicado encontrar locales donde comer platos de siempre y tapas con buen producto por el barrio del Carmen. No es fácil ... hallar en el entorno de la Catedral cocina valenciana que no esté enfocada solamente a los turistas, que tenga además una historia que contar. Para solucionarlo, el empresario Rafa Pérez Higón acaba de abrir un local llamado Barravás en la calle Juristas, justo en el espacio que durante 50 años ocupó el Bodegó de la Sarieta, y donde pretende, además, mantener vivo el espíritu de Olga Poliakoff en la coctelería La Marxa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  3. 3 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  6. 6 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  7. 7 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  8. 8 Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
  9. 9 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»
  10. 10 El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La nueva vida del histórico Bodegó de la Sarieta en El Carmen

La nueva vida del histórico Bodegó de la Sarieta en El Carmen