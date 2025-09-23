Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia El Gremio de Panaderos y Pasteleros de la ciudad ha celebrado su 54ª edición de su tradicional Concurso de Panes Tradicionales y Panes de Formato Libre

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia ha celebrado, en la tarde de este martes, la 54ª edición de su tradicional Concurso de Panes Tradicionales y Panes de Formato Libre, que cada año se integra en las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Merced, patrona del Gremio.

La Tahona del Abuelo ha logrado el primer premio tanto en la categoría de Panes Tradicionales como en la categoría de Panes de Formato Libre. Dentro de la modalidad de Panes tradicionales, el segundo y tercer premio ha sido para los hornos Horno Inma Moliner y Horno Moreno Ponce, respectivamente.

Por otro lado, los hornos Moreno Ponce y Horno Masanet han ocupado el segundo y tercer puesto dentro de la categoría de Panes de Formato Libre.

El concurso, organizado en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, ha reunido a maestros panaderos agremiados que han presentado sus elaboraciones ante un jurado formado por maestros panaderos y pasteleros, representantes de las organizaciones de consumidores, así como por profesionales del sector y de la gastronomía.

Los miembros del jurado han valorado en una cata a ciegas aspectos esenciales como el sabor, el aroma, la presentación y la capacidad de innovación de cada propuesta.

El certamen ha contado con la colaboración de la Diputación de Valencia y de reconocidos proveedores como Bauuman, Colbake, Cotepa, Dulmont, Farinera Coromina, Harinera del Mar, Harinas Santamaría, Ride, Servi Forn Levante y Steel Inox.

Como broche final solidario, todas las piezas elaboradas para el concurso han sido donadas a la Casa de la Caridad de Valencia, reafirmando el compromiso social del Gremio y sus asociados.

