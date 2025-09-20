El Famós, restaurante centenario en la huerta de Valencia

Chema Ferrer Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

El Famós era una taberna huertana hace ya más de un siglo en la que toda la actividad orbitaba en torno a los barriles donde se expendía vino a labradores y vecinos, además de otros enseres; Juan Bautista Navarro Dols se llamaba aquel emprendedor. Hoy en día se erige en el mismo lugar, prácticamente asimilada por la ciudad de Valencia. Desde sus inicios en 1890, su tradición hostelera fue afianzándose con el paso de las décadas, lo cocinado y servido iba completando el elenco del recetario valenciano tradicional. Los ingredientes de sus paellas, ollas y pucheros eran de auténtico kilómetro cero; tanto era así, que ya siendo restaurante incluso criaban la volatería y algún que otro animal con destino a los fogones. Lo del nombre del restaurante y su fama se debe también a uno de los herederos del fundador, Vicente Navarro «El Famós», un pintor polifacético que decoró las paredes de sus comedores con numerosas obras, lo cual permite que la experiencia del buen yantar se complemente con la de la contemplación artística.

Vuelve la Espardenyá

La leña de naranjo crepita en su paellero, impregnando cada caldero de su especial aroma y proporcinandu su auténtico carácter huertano: paella valenciana, de fetge de bou, de costillas y col, de langosta, bogavante, la de mariscos, de verduras, la cuaresmal de bacalao y col, valenciana con pato, la Paella del l´Horta, el Arroz negro, el Arroz a banda…, la lista sigue. Luego existen en su carta un buen número de preparaciones también clásicas de arroces caldosos: Arròs amb fesols i naps, Arroz caldoso de pollo y conejo, Arròs amb bledes, Arroz meloso de bogavante o Arroz meloso de langosta. Los tradicionales arroces al horno, incluso el de costra. Y a esto se le suman las calderetas y suquets de pescado, como el Allipebre de anguila y la ancestral Espardenyá. La recuperación y puesta en valor de esta receta tradicional valenciana ha cobrado importancia en El Famós, su ingredientes incluyen anguila, pollo, conejo (puede admitir pato), patata, pimentón, ajo, guindilla, cacahuete o almendra para el picadillo y aceite; y todo esto cocinado habitualmente en paella o cazuela de hierro. Se remata cascando un huevo sobre ella por comensal con el fin de escalfarlo en su caldo. El origen de esta receta se encuentra a orillas de la Albufera, era un plato festivo que utilizaba la misma base del allipebre de anguila. En origen era un mullaor al que había que acceder con el rollo bajo el brazo, luego, con la aceptación de la patata, esta se dejaría caer en el caldero; y es que las sopas de pan suplirían en otro tiempo las patatas cascadas con la que se presenta hoy en día el plato.

Ampliar Arroz al horno tradicional. LP

El almuerzo valenciano

Los almuerzos tradicionales se sirven desde bien pronto. Lo ideal es buscar sitio en su terraza, rodeada de huertas y a la sombra del antiguo edificio que cobija el restaurante, erigido sobre los cimientos de una antigua barraca. Bueno, a lo que vamos...

Ampliar Almuerzo valenciano. LP

Salvo algunas preparaciones que requieren más tiempo, como la titaina, el esgarraet o la sang en ceba, todos los almuerzos se preparan en el momento: embutidos frescos valencianos, Tomate con magro, col frita, habas tiernas, tortillas de cebolla o patatas, pepitos de ternera, sardines en ceba i ou fregit... Se pueden hacer encargos para el almuerzo, los más solicitados, el allipebre y el bacalao. Una experiencia recomendable, sin duda.

Restaurante El Famós. Camino de la Iglesia de Vera, 14. Valencia.

Reservas: 963 71 00 28 / 963 55 63 84