La nueva paella 'Thai Tom Yum' de Dabiz Muñoz para su restaurante que ha indignado a muchos valencianos

Todo el mundo sabe que si por algo destaca Dabiz Muñoz es por sus creaciones muy distintas a la comida tradicional sin importarle lo que pueda pensar la gente. Su última novedad ha sido una 'Paella Thai Yum Al Cuadrado« que ha desatado muchos comentarios en redes sociales por el cambio que supone respecto a la paella valenciana.

El popular chef ha compartido un vídeo con su nueva paella en su perfil de Instagram: «Paella Thai Tom Yum «Al cuadrado» !!!! Un plato que volará cabezas y explotará papilas gustativas. Y si, es verdad , esta no es la paella de tu abuela…», ha escrito.

A continuación, el marido de Cristina Pedroche ha ido explicando cómo es su nuevo plato: «Esta es la nueva paella de 'Street Xo'. La ponemos en marcha en Dubai y pronto en Madrid. Es una paella Tom Yum inspirada en un plato típico de la cocina tailandesa. Huele a puro Tailandia. Esto es una alita que cocinamos a baja temperatura, prensamos y le ponemos por encima una crema Tom Yum y una pasta de tamaringo agridulce. Está hecha a la brasa y está impresionante».

Instantes después, ha detallado cómo cocinan el arroz: «Lo hacemos con una infusión con un caldo de todas las especias y los aromáticos que lleva la sopa Tom Yum, le ponemos un poco de trompeta de los muertos y tomico. Esto que veis aquí es un tomate semiseco con una pasta que es como una especie de mermelada de chiles, algo así como muy loco. El tomate... te explota la boca, esto es impresionante. El arroz se queda bien sequito con la textura del tomico y el pollo».

Como le suele ocurrir en muchas de sus publicaciones, distintos usuarios han criticado su paella Tom Yum. «Eso es un arroz que estará muy rico pero no es una paella», «¿Aun no te has enterado de que eso no es una paella?», «Paella... no vayas por Valencia en un tiempito», han sido algunos de los comentarios.

