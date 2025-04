Cristina Pedroche reaparece en redes sociales y explica el motivo de su ausencia: «Creo que de esto no se sale»

Sara Bonillo Valencia Sábado, 5 de abril 2025, 21:30 | Actualizado 21:44h. Comenta Compartir

El nombre de Cristina Pedroche vuelve a estar en boca de todos. A mediados del mes de marzo, la colaboradora de televisión se instaló en casa de sus padres en Vallecas junto a su hija Laia pero sin rastro de su marido, Dabiz Muñoz, quien pasa las noches en un hotel o en la trasera de su restaurante.

Esto generó varios rumores sobre una posible crisis entre ellos, algo que el chef quiso comentar de manera irónica, hablando de que ya se habían separado. Sin embargo, el motivo no es otro que la pareja se encontraría «en la transición entre su casa antigua y su casa nueva» y para Dabiz sería más cómodo acudir a su puesto de trabajo desde el hotel que desde casa de sus suegros por cercanía.

Ante tal revuelo, la pareja quiso explicar que no había una crisis entre ellos, sino que tan solo estaban cambiando de casa, por lo que Cristina se había instalado en la vivienda de sus padres temporalmente. Este jueves, la colaboradora de televisión ha lanzado un comunicado en las redes sociales, reiterando lo que había ocurrido en las últimas semanas.

«He estado fuera de redes y casi del mundo por la razón que os cuento aquí», empezaba diciendo en sus stories de Instagram junto a un enlace a su feed, donde había compartido una nueva publicación. «Creo que de esto no se sale, pero al menos hoy y mañana me pondrán guapa en la tele y podré desconectar por unas horas», añadía, bromeando sobre su estado y de sus ganas de cambiar de rutina.

En la publicación ha explicado que las imágenes no son actuales, pues la presentadora de televisión ha estado muy ocupada en los últimos días. «Subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol y que son las últimas que me he hecho porque no he tenido tiempo de coger el móvil y menos para hacerme una foto por las pintas que llevaba y las pocas ganas de nada», ha expresado, revelando que estos días no han sido fáciles para ella y que no ha dedicado tiempo a su aspecto físico.

Como bien ha comentado en sus historias de Instagram, todo ha sido por un importante motivo, el cual ha expresado al final de su comunicado. «La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido», zanjaba, confirmando que ha pasado este tiempo cambiando de casa.