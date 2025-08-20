Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El mejor restaurante de Valencia para comer una paella para Dabiz Muñoz: «No conozco mejores en el mundo»

El cocinero es un apasionado de los arroces, los cuales también prepara

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:12

La paella es el plato tradicional por excelencia de la gastronomía valenciana. Pero saber hacerla bien requiere de práctica y también de una destreza especial. Hay diversos restaurantes en Valencia que son una gran opción para acudir, y aunque cada uno puede tener sus preferencia, siempre hay algunos que gozan de cierto prestigio.

Uno de los cocineros más reputados en todo el mundo es Dabiz Muñoz, que acostumbra a cocinar paellas con su toque particular. De hecho, en muchas ocasiones sus elaboraciones han causado revuelo ya que muchos valencianos consideraban que alteraba lo que es el plato tradicional.

Cuando el chef visita Valencia, su sitio preferido para acudir es Casa Carmela, tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales. «Acojonante, apelotante y apabullante. No conozco paellas mejores en el mundo @casacarmelarestaurant ,pero ojo, las mias no están lejos. Me encanta la terreta!!!!».

En el post se puede apreciar el cocinado de diversas paellas a leña. Casa Carmela cuenta con más de 100 años de tradición y 4 generaciones de la misma familia que han sido encargadas del negocio. Desde 2011 Toni Novo es el encargado del restaurante, que está ubicado en la playa de la Malvarrosa, en el Carrer d'Isabel de Villena, 155.

«Casa Carmela mantiene su cocina centenaria, el sabor ahumado de las paellas a leña de mi bisabuela y, en definitiva, lo mejor del mar y de la huerta valencianos con un trato familiar», explica en su web.

«Las paellas a leña son nuestra especialidad. En nuestra carta, el cliente puede elegir entre veinte tipos de arroz diferentes. El arroz del Senyoret, la paella de bogavante o la de langosta de playa son algunas de las más apreciadas. También elaboramos la típica fideuà con marisco. La paella valenciana solo la elaboramos por encargo y hacemos un número limitado al día debido a su largo tiempo de elaboración», especifican.

Además de los arroces, también disponen de pulpo templado a la brasa, una espardenyà, ortiguilla en tempura, un calamar fresco a la romana o alguno de sus clásicos: la clòtxina valenciana o la tellina de playa.

