La vuelta al mundo de la paella en la Marina de Valencia

Pollo, conejo, verduras y arroz. Una receta inconfundible para cualquier valenciano que no entiende de discusión, al menos durante 364 días al año. Este ... sábado (Día Internacional de la paella) es la excepción. Doce chefs internacionales se han dado cita en el Tinglado 2 de la Marina para darle una vuelta al concepto clásico del plato valenciano más típico con el propósito de expandir la tradición.

El World Paella Day, organizado por Visit Valencia, se presentaba como un concurso gastronómico, pero más bien ha sido una fiesta. Es cierto que el jurado -compuesto por referentes de la gastronomia valenciana como Adolfo Cuquerella, Sergio Terol, David Montero, Ángeles Hernández, Rosa Vázquez, Amparo Casaus y José Padilla, ganador del año pasado- ha tenido que hacer una criba entre las doce innovadoras recetas y que los chefs han celebrado cada decisión de los jueces como si fuese en ello. Pero la rivalidad ha sido el único ingrediente que no ha tenido cabida en un día en el que arroces con todo tipo de ingredientes han podido colgarse el cartel de 'paella'. La ocasión lo merecía.

«Es el único día que somos permisivos y se puede hacer un arroz con diferentes ingredientes de sus países de origen, porque queremos potenciar ese hermanamiento y acercar la cultura en torno a la paella», ha indicado la concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet.

Las propuestas de Colombia, Francia, Uruguay, Japón, Dinamarca y Bulgaria han sido las seleccionadas tras una primera eliminatoria que ha servido para abrir el apetito. Cualquiera que se haya acercado a dar un paseo por la recta del antiguo circuito urbano de Fórmula Uno este sábado por la mañana se habrá percatado del aroma que desprendían las paellas que se cocinaban en el Tinglado 2.

Corazón de pato, molleja y magret por parte de los franceses; bife ancho madurado, hongos colmenilla, foie gras e higos en texturas para crear una combinación nunca antes vista por parte de los uruguayos; o un potente arroz con pescado y pasta de lutenitsa desde Bulgaria han sido solo algunas de las propuestas que han dejado un gran sabor de boca a los miembros del jurado al mismo tiempo que han hecho salivar a los allí presentes. A media tarde, el chef Frederic Gallego, de Francia se ha coronado como el rey internacional de la paella al proclamarse vencedor de un World Paella Day multitudinario.

Y es que la Marina de Valencia se ha convertido un fin de semana más en un punto de atracción para vecinos y visitantes a los que el olfato ha guiado hasta la zona de cocinado. Quizás no solo el olfato, sino también el ruido de los acompañantes de cada chef, que han animado a los cocineros como si de una hinchada de fútbol se tratase. El mítico cántico uruguayo de «Soy ceeleeesteee» ha sonado una y otra vez durante la mañana.

En la Marina había tanto ambiente como arroz, ya que además de los platos preparados por los doce cocineros de todo el mundo la organización había preparado varias paellas gigantes a modo de degustación para los cientos de curiosos que han llegado en masa a medida que se acercaba la hora de la comida.

«Es una oportunidad también para acercar al mundo a nuestros productos de proximidad. Todos los ingredientes se han comprado en el Mercado Central y es obligatorio utilizar el arroz de la DO de Valencia», ha indicado la responsable de turismo en la ciudad, que además ha indicado que para los chefs internacionales este evento supone un premio ya que «han tenido la oportunidad de poder conocer de primera mano la Albufera, la huerta valenciana y de llevarse a sus países ese conocimiento de cómo se hace la verdadera paella valenciana para que allí puedan seguir posicionándola a nivel internacional».