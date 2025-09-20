Esta es la mejor paella del mundo según el World Paella Day Doce chefs internacionales se dan cita en la Marina para redescubrir la receta del tradicional plato valenciano

Javier Gascó Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:41 | Actualizado 19:03h.

La Marina de Valencia ha acogido este sábado el World Paella Day, un evento organizado por Visit Valencia con el propósito de cruzar fronteras a través de uno de los platos más tradicionales del recetario valenciano. Doce chefs internacionales han concursado por conseguir el reconocimiento a la mejor paella internacional, en una jornada festiva en la que estaba permitido innovar con los ingredientes para conseguir el mejor arroz.

La jornada ha reunido a doce finalistas de cuatro continentes, seleccionados en pruebas previas por su maestría con el arroz: desde Europa, Łukasz Kaniecki (Polonia), Fréderic Gallego (Francia), Eva Gallart López (Dinamarca), Ramona Trujillo Núñez (Rumanía) y Kaloyan Kolev (Bulgaria); desde América, William Téllez (México), Ian Escobar (Uruguay), Andrés Felipe Otálvaro (Colombia), Luis Fernando da Rocha Coutinho (Brasil) y Roger Sandoval (Puerto Rico); y desde Asia, Cheng Xiao Jie (China) y Kenta Seki (Japón). Todos ellos han mostrado su talento y creatividad, reinterpretando la paella desde sus culturas de origen, pero siempre con respeto a la tradición valenciana que define el plato.

Por su parte, el jurado ha estado compuesto por referentes de la gastronomía valenciana. En esta ocasión han participado Adolfo Cuquerella, coordinador gastronómico del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca; Joe Padilla, de Puerto Rico, ganador de la WPD Cup 2024; Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana; David Montero, CEO de Rice Paella; Ángeles Hernández, directora de Comunicación de Mercavalencia; Rosa Vázquez, directora de Proava; Amparo Casaus, copropietaria de Clotxina Valenciana Germans María; y Toni Montoliu como secretario del jurado.

Tras unas emocionantes semifinales y una última ronda final de mucho nivel, Frederic Gallego, representando a Francia, se ha alzado con el trofeo gracias a su propuesta «Arroz seco de alcachofa de Jerusalén», una receta que ha conquistado al jurado por su sabor y equilibrio entre creatividad y respeto a la esencia del plato. El cocinero francés ha optado por un arroz seco, junto con un arroz de mariscos con gambas y sepias, con el propósito de resaltar la elegancia vegetal y marina.

En la ronda previa, Gallego se ha decantado por un arroz de corazón de pato, molleja y magret, una receta donde los sabores intensos de las vísceras y el magret hacen de la paella un plato muy francés.

En el podio también se han clasificado en segundo lugar Ian Escobar de Uruguay y en tercer lugar Kenta Seki de Japón.