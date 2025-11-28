Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco localidades de la Comunitat duermen a menos de 6 grados y una pasa la noche a -8,9

Huevos a precio de solomillo: ¿cómo sufre el pincho de tortilla?

Los restauradores, expectantes ante la escalada del coste de una de las materias primas esenciales en la cocina mediterránea

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:39

Comenta

La gripe aviar lleva de cabeza a los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana. Si hay una palabra que define a la perfección el ... sentir del sector de la hostelería en estos momentos es la incertidumbre. La orden que ha obligado a confinar a las gallinas en 138 municipios ha provocado un tsunami en el incremento del precio de los huevos, que se estima en un 31% de media. Desde la mayonesa para ensaladillas o el allioli de las bravas, pasando por las cremas para las tartas o hasta el típico y demandado pincho de tortilla, los huevos son la base de decenas de recetas que llenan platos y barras y cualquier variación en su precio puede afectar a ticket final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  7. 7 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  8. 8 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  9. 9 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  10. 10

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Huevos a precio de solomillo: ¿cómo sufre el pincho de tortilla?

Huevos a precio de solomillo: ¿cómo sufre el pincho de tortilla?