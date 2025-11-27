El bar de Benissa que triunfa con su cremaet y su bocadillo Valiente

El Palleter es uno de esos bares con solera de Benissa, con más de un siglo a sus espaldas. Desde hace un par de años, ... dos jóvenes, Óscar Gosp Mendoza y Marta Rojo Martí, llevan sus riendas y han sabido conferirle un toque a su cocina que combina tradición con innovación. Sus preparaciones no solo triunfan entre su clientela, sino también en los concursos. Este mismo año se ha impuesto en el IV Concurso al Mejor Cremaet del Mundo en la categoría tradicional, celebrado en Xeraco, y su bocadillo Valiente se ha alzado como el más popular en la III Ruta de Almuerzos con Aroma de Alicante.

Situado en la esquina del Carrer Nou con la plaza Rei Jaume I y a pocos metros de la Basílica Puríssima Xiqueta, este establecimiento se encuentra en un punto estratégico. A la hora del almuerzo, el trasiego es constante. Óscar, con una amplia sonrisa, da la bienvenida desde la barra, mientras en la cocina el ritmo es frenético. Junto a las típicas tostadas, no dejan de salir bocadillos de calamares o sepia, imponentes raciones de tortilla de patatas e incluso cazuelas de oreja de cerdo o de rabo de toro.

Óscar no deja de preparar cafés y carajillos en esta fresca mañana. Mientras lo hace, explica que en 2026 van a cumplir 120 años. Lo abrió un antepasado suyo en una ubicación muy próxima a la actual. El nombre de El Palleter se lo puso su tío abuelo. Antaño, los que acudían a vender paja se quedaban a dormir en las habitaciones que tenía el bar arriba y de ahí surgió todo.

Óscar prepara su cremaet premiado y unos bocadillos de calamares. Tino Calvo

Buena parte de ese tiempo ha estado en manos de la familia, excepto durante un par de décadas que permaneció alquilado, relata, mientras prepara un cortado. Al fondo de la cocina, el cocinero Stephen introduce el bull en un caldero mientras no deja de controlar la sepia que tiene sobre la plancha y Roy, el jefe de sala, atiende a los clientes.

Formado en hostelería en Cardiff, metre y barista titulado, Óscar Gosp quiso ponerse al frente del bar familiar cuando estuviese preparado. Finalmente, este benissero y su pareja, una calpina muy decidida, dieron el paso hace dos años y esa energía joven la están aplicando a su negocio.

Toque innovador

Fruto de ese trabajo conjunto surgió la idea de hacer su particular versión del cremaet ganadora en Xeraco. «No queríamos limitarnos a hacer lo típico, sino aportarle un toque innovador», señala Marta. La receta parte con un buen ron y unos granos de café natural, comienza a explicar Óscar al tiempo que recopila los ingredientes. Luego se le añade corteza de limón y de naranja y canela en rama.

Después llega el punto más importante. «Cambiamos el azúcar por miel porque se mezcla más fácilmente y el sabor y el aporte de nutrientes no se pueden comparar», añade mientras empieza a preparar su cremaet triunfador. Según remarca, él gasta miel de romero del pueblo de sus abuelos.

Esa mezcla es la que se quema durante horas, ya que suelen preparar ollas de 10 litros y luego se deja macerar. Esta mágica combinación es la que añadirán al café. En una semana floja suelen vender unos 8 litros. Esa cifra se dispara en las fiestas de Benissa, cuando en el doble de ese tiempo llegan a servir hasta 45 litros.

Y para aplacar el hambre, la oferta es muy diversa. Están especializados en parrilla, brasas y tapas, aunque los bocadillos también son de premio. Los sábados o en verano llegan a servir unos 300 diarios. A finales de octubre su bocadillo Valiente se hizo merecedor de un premio. Está elaborado con una base de mayonesa japonesa, tomate seco, beicon crujiente, hígado a la plancha y cebolla a la brasa.

El jefe de cocina, Stephen, prepara el bull, un grupo de clientes que acude cada día al almuerzo y algunos de los bocadillos que piden los parroquianos. Tino Calvo

Otro de sus bocatas, el denominado Palleter, ya triunfó el año pasado también en la ruta Almuerzos con Aroma. Preparado con la misma base de mayonesa, incluye lechuga iceberg, cebolla caramelizada, queso de cabra fundido y contramuslo de pollo a la brasa, es uno de los más demandados. Y lo mismo ocurre con el de sepia. Según reconoce Óscar, el pasado año llegaron a comprar 2.500 kilos de sepia, lo que prueba la buena acogida que tiene.

El mullador o el bull guisado son otras de las propuestas típicas que gustan mucho a los parroquianos del bar. Desde que abrieron en esta nueva etapa, hay un grupo de «clientes de toda la vida» que tiene reservada cada día su mesa, entre los que se encuentra Salvador Perles, que no duda en repasar las ubicaciones que ha tenido el bar mientras señala con su dedo dónde estaban. Entre la clientela hay tanto gente del pueblo como muchos extranjeros, que saben apreciar sus platos a la hora de almorzar, comer o cenar.

Además de estos bocadillos, están los Serranito, Margarida, Simba o Locura. Junto a una gran variedad de tostadas y tapas, también se pueden degustar varios tipos de hamburguesas y de la parrilla se puede pedir entrecot de ternera angus o chuletones de un kilo, entre otras propuestas. Hay mucho y muy bueno entre lo que elegir para comer en el interior o, si el tiempo acompaña, en la terraza exterior que montan en la plaza, junto a la entrada de El Palleter.