Óscar Gosp y Marta Rojo, los responsables del bar, con los últimos premios. Tino Calvo

El bar de Benissa que triunfa con su cremaet y su bocadillo Valiente

Dos jóvenes, Marta Rojo y Óscar Gosp, llevan las riendas de El Palleter, un acogedor establecimiento con más de un siglo de solera

R. González

Benissa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

El Palleter es uno de esos bares con solera de Benissa, con más de un siglo a sus espaldas. Desde hace un par de años, ... dos jóvenes, Óscar Gosp Mendoza y Marta Rojo Martí, llevan sus riendas y han sabido conferirle un toque a su cocina que combina tradición con innovación. Sus preparaciones no solo triunfan entre su clientela, sino también en los concursos. Este mismo año se ha impuesto en el IV Concurso al Mejor Cremaet del Mundo en la categoría tradicional, celebrado en Xeraco, y su bocadillo Valiente se ha alzado como el más popular en la III Ruta de Almuerzos con Aroma de Alicante.

