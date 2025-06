Delicias El Paisa: dos décadas de comida colombiana en Valencia

Delicias El Paisa conserva la fama y el prestigio de los que logró dotarle Orlando Ortiz, migrante colombiano que abrió hace 22 años el primer ... establecimiento especializado en la gastronomía de su región en la capital del Turia. El emplazamiento sigue siendo el número 71 de la Gran Vía Fernando el Católico, pero desde hace tres años está regentado por el matrimonio formado por Viviana Linares y Héctor Betancur. «Paisa» es el gentilicio que se utiliza con los habitantes de Antioquia, especialmente los de Medellín. Héctor es un paisa: migró de Medellín a España como estudiante de Ingeniería hace 15 años, y fue empleado de Orlando.

«Trabajé aquí como camarero. Orlando era una excelente persona, muy exigente, y un gran emprendedor», explica sobre el fundador, con una gran sonrisa, mientras toma nota de los clientes y termina de empaquetar los pedidos. Se mueve frenético entre la terraza, el mostrador y la cocina, en un local pintado entero del amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana, y lleno de cuadros y figuritas que reproducen las casitas de pueblo típicas del país. «Le estoy inmensamente agradecido», asegura. Orlando falleció en 2024. Ya hacía años que había vuelto a vivir a Colombia, y de entre los pocos familiares que le quedaban a este lado del charco está una hija que vive en Holanda.

Para Viviana, colombiana en España desde hace 10 años, y que conoció a Héctor en Madrid, «fue casualidad que tanto tiempo después tuviéramos la oportunidad de emprender y de quedarnos con El Paisa, un restaurante que siempre ha tenido mucho éxito. Llegan personas de Francia y Alemania que han oído hablar de él y se forman filas en la entrada». Ella venía de estudiar Empresariales y, tras tener con Héctor desde una tienda de ropa a un locutorio, finalmente ha sido el Delicias El Paisa lo que más alegrías les ha traído.

Adolfo Benetó García

Su éxito se mide en que también son los propietarios del establecimiento de enfrente: Pikpan. «Tanto Delicias El Paisa como Pikpan son restaurantes que ofrecen platos representativos de Colombia. La diferencia es que Pikpan también es panadería», describe Viviana. Respecto a los platos estrella y más populares, cita la tríada sagrada de la bandeja paisa, el sancocho y las arepas rellenas. «El sancocho es una sopa de costilla de ternera con verduras y tubérculos», explica a quienes ignoran el que ha sido propuesto varias veces como plato nacional de Colombia.

Como abren desde el mediodía hasta casi medianoche, se puede ir a merendar y a tomar algo a media tarde. Por ejemplo, zumos y batidos hechos de fruta natural como guanábana, piña, maracuyá, mango, guayaba, papaya, lulo o coco, acompañados de las arepas de choclo que fidelizan a los clientes, o las empanadas que exponen en el mostrador. «Están hechas de harina de maíz y rellenas de carne de ternera o de pollo», explica Viviana. Como no me puedo decidir, Héctor me da a probar las dos, con salsa picante y salsa de ajo.

Si no vas a merendar, sino a comer o cenar, y tienes bastante hambre, puedes deleitarte con la bandeja paisa. «Tiene un poco de todo: ternera mechada, plátano frito, panceta, arroz blanco, chicharrón, huevo, aguacate, arepa, frijoles rojos…», enumeran los dueños del local. «Bandeja», porque la ración es tan abundante que se tiene que servir en una bandeja, y «paisa», porque, igual que el nombre del restaurante, hace referencia a la región del que es el plato insignia y que hoy podemos comer, cuando queramos, a orillas del Mediterráneo.